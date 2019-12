Rimateria, piano industriale: un nuovo incontro con i soci privati per una via d’uscita

PIOMBINO. «Al momento abbiamo ottenuto dal sindaco di Piombino che si faccia promotore di un nuovo incontro tra l’amministrazione comunale e l’azienda Rimateria, compreso i soci privati, perché siamo convinti che si possa trovare un equilibrio. E questo starà a lui a doverlo trovare, tra esigenze del territorio e ovviamente quelle dei lavoratori». Così i segretari Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e i delegati della rappresentanza sindacale unitaria dell’azienda tirano le somme della riunione con il primo cittadino Francesco Ferrari. Al tavolo, nella sala consiliare, per l’amministrazione ci sono anche il vicesindaco Giuliano Parodi egli assessori Sabrina Nigro e Gianluigi Palombi. Incontro a porte chiuse, durato più di due ore.

In via Ferruccio per far valere le loro ragioni si sono presentati in presidio anche molti dei 45 lavoratori Rimateria. Che dopo qualche minuto in strada sono stati invitati a salire per assistere alla discussione. Volti tirati. Lunghi silenzi. Ad andare in scena è una protesta ferma quanto composta. «I lavoratori li abbiamo visti negli occhi, sono assolutamente disperati e terrorizzati in questo momento – sottolineano i rappresentanti sindacali –. I timori sono moltissimi perché sino alla prossima assemblea dei soci Rimateria, calendarizzata il 18 dicembre, non abbiamo nessuna certezza. Ci aspettiamo grande senso di responsabilità e voglia di coniugare ambiente, tutela dei diritti e lavoro. Siamo convinti che ciò sia possibile». E concludono: «Continuiamo a lavorare tutti insieme per una soluzione che sia equilibrata e positiva per tutti. Abbiamo chiesto che ci sia un nuovo incontro tra l’amministrazione comunale e i soci dell’azienda Rimateria e questo il sindaco ci ha detto che lo farà, quindi non ci resta che aspettare. Contemporaneamente, siamo in attesa che la Regione Toscana ci convochi perché l’altro tema fondamentale è che ripartano i conferimenti. E questo sta alla Regione».