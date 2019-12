Lotti: «In Costa Est margini di crescita ma è necessaria una politica attenta»

PIOMBINO. «Natura, spiaggia e mare devono mantenersi così come le abbiamo trovate, per tale motivo oggi, prendiamo atto di una sempre maggiore distrazione da parte della politica locale sui temi della categoria e soprattutto sul mantenimento delle caratteristiche naturali del parco costiero della Sterpaia e della mancanza di nuovi servizi al turismo a basso impatto ambientale». A tracciare il quadro è Fabrizio Lotti, presidente regionale di Assoturismo e titolare della Capannina, uno degli stabilimenti della Costa Est.



Quella di Lotti, anche in qualità di presidente del Consorzio balneari della Costa Est, è una chiamata a un’assunzione di responsabilità a prendersi cura di un contesto che conta 12 stabilimenti balneari con un rodato sistema di salvamento. «Si osserva sempre più un forte degrado dei parcheggi, la mancanza di una rete di piste ciclabili che possa legare Follonica e Riotorto al parco, una migliore fruizione di alcune parti della Sterpaia e un sistema di punti di osservazione degli ambienti naturali e della fauna caratteristici di questa costa toscana, sempre più in via di estinzione». Ma non basta. «Si aggiunge il grande problema della gestione dell’arenile e il fenomeno dell’erosione costiera che negli ultimi anni sta determinando grandi problemi alle nostre imprese – afferma –. L’impegno della Regione ultimamente è stato significativo, ma richiediamo a gran voce la necessità di un maggiore e stretto coordinamento tra tutti i livelli istituzionali. Il turismo balneare di questo tratto di costa Toscana è un turismo che ha ancora dei margini di crescita rispetto ad altri ambiti urbani dove il turismo è definito oramai maturo». Ma Lotti non vuole essere frainteso. «Il carico turistico non deve incrementarsi con nuove strutture, ma essere maggiormente diluito nell’intera stagione estiva. Per fare questo è necessario fare analisi precise dei flussi turistici, indagini di mercato, studio e pianificazione sostenibile, perché commettere errori può significare compromettere l’intera economia balneare. Il Consorzio anche in questo caso può dare il proprio contributo».



Un occhio al passato per rileggere l’attuale sistema. «Stabilimenti balneari della Costa Est e Parco della Sterpaia sono oramai un binomio imprescindibile – sostiene Lotti –. Dopo un inizio in cui gli operatori balneari si sono ritrovati da soli a operare in adiacenza al parco, da oltre un decennio le cose sono cambiate in positivo. Una virtuosa convergenza e collaborazione ha visto sempre più rafforzarsi i rapporti tra la società Parchi Val di Cornia che gestisce il parco e gli operatori balneari». i risultati? «Una rapporto che ha visto crescere entrambi sulle modalità sostenibili di fruizione del sistema dunale e degli arenili, con una forte declinazione sugli approcci a basso impatto ambientale delle attività economiche sia sulla spiaggia che sul fronte duna. Gli operatori balneari hanno con il tempo maturato la consapevolezza del grande potenziale delle proprie attività incastonate in un sistema ambientale di grande pregio naturalistico e paesaggistico prendendo sempre più atto che il mercato del turismo balneare è in forte crescita dove si riscontrano situazioni legate al relax in ambienti originali e a sistemi naturali rispetto a quelle urbane o sub urbane dove strade, cemento e auto non si differenziano dai luoghi dove il turista vive per gran parte dell’anno». —