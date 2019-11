Violento nubifragio in città, Portoferraio si sveglia tra allagamenti diffusi

PORTOFERRAIO. Brusco risveglio per Portoferraio.Un violento nubifragio si è scagliato sulla città medicea causando allagamenti in diverse zone della città. Ad andare in difficoltà le aree di Portoferraio che, ormai da anni, manifestano problemi al sistema fognario. Intorno alle 8 la strada del Carburo, già interessata da allagamenti negli anni scorsi, è finita sott'acqua.

Acqua davanti al bar La Bionda

Le case non sono state danneggiate sono grazie all'installazione delle paratie. Il livello dell'acqua si è alzato notevolmente. In mattinata sono intervenuti gli uomini della protezione civile, vigili urbani e personale Asa: si sono sollevate le grate dei tombini in modo da far defluire l'acqua. Gli allagamenti hanno interessato anche un ampio tratto di via Manganaro, davanti al bar La Bionda, la Sghinghetta. L'acqua ha insidiato il bar Royal in via Manzoni e anche il bar La Curva, a Schiopparello. I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di San Giovanni. Allagamenti diffusi nella parte bassa del centro storico, in difficoltà da anni per lo scarso funzionamento dei tombini. I vigili urbani hanno chiuso diversi tratti della viabilità urbana ed extraurbana andati sott'acqua.

Sotto controllo la situazione nel resto dell'isola. A Marina di Campo la pioggia ha comportato degli allagamenti nella zona tra il Caproiccio e La Lucciola.