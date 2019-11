La favola di Teresa, con le sue matite riempie di colori la fantasia dei bambini

l’intervista



Fin da piccola Teresa Alberini - 33 anni venturinese, professione illustratrice di libri per bambini - nutriva una grande passione per le favole, soprattutto per quelle contenenti figure e colori. «Ma non avrei mai immaginato – rivela – di potermi trovare un giorno io stessa a illustrare quelle pagine che da bambina facevano volare la mia fantasia. E solo dopo le medie ho incominciato a intravedere nei disegni e nei colori qualcosa che potesse darmi un possibilità di lavoro per il futuro, tant’è che mi sono iscritta all’Accademia di Belle Arti di Firenze, scegliendo come indirizzo scenografia».



«Mi piacevano – aggiunge – le materie che vi si insegnavano. E proprio frequentando la classe di scenografia del professor, ho avuto modo di avvicinarmi al teatro per bambini, ritornando a quelle figure dei libri che tanto mi avevano affascinato da bambina».«Avendo deciso che la mia strada sarebbe stata quella dell’illustrazione ho frequentato numerosi workshop con artisti affermati tra cui: Paolo Domeniconi, Clément Lefèvre, Svjetlan Junacovic, Linda Wolfsgruber, Barbara Canepa, Zoe Persico, Roberto Innocenti, Anna Laura Cantone, Roberto Ricci. E poi, mentre già stavo lavorando, ho frequentato due anni la Nemo Academy di Firenze, che però non ho potuto terminare perché gli impegni di lavoro me lo impedivano».«L'ho pubblicato nel 2013. Si intitola “Il Grande Viaggio del Piccolo Poeta”, è edito da Le Brumaie, e gli sono tuttora molto affezionata, perché oltre ad essere stato il mio libro di esordio, lo ha scritto un caro amico,, in ricordo di un comune amico con il quale abbiamo condiviso il cammino scout. Dal 2013 in poi ho continuato, collaborando soprattutto con case editrici americane e italiane».«Sto collaborando con una casa editrice cinese per realizzare una serie di libri che avranno come personaggi dei simpatici animali, e anche con un editore libanese, con cui sto preparando le illustrazioni per un libro che ha come tema centrale l’amore e il rispetto del prossimo».«Il mio mondo! Molti progetti hanno delle richieste di ambientazioni ben precise, però quando posso cerco d’inserire un po’ di magia e tanta natura».«Probabilmente sì. Mia madre (), è da sempre l’artista di casa, con interessi che spaziano dalla pittura alla scultura. Una che dopo aver intrapreso questi percorsi, ha deciso di diplomarsi anche in canto lirico (quando ero piccola e lei si dedicava alla scultura, le stavo accanto tenendo sempre le mani in pasta)».«E mi è sempre stata di esempio».«Più che una scelta penso che la mia sia un’esigenza. Ammiro tanti miei colleghi che utilizzano un linguaggio più adulto, ma a me è sempre venuto più spontaneo e naturale rivolgermi ai piccoli, forse perché anche io sono rimasta ancora un po' bambina».«Spesso mi ritrovo a disegnare cani, anche quando nel testo non ne compare nessuno. Credo dipenda dal fatto che ho sempre accanto i miei tre cani: Ginger, Semola e Daisy che adoro! Anche gatti, volpi, uccellini, scoiattoli, topolini sono spesso presenti nei miei disegni... In questo momento sono particolarmente felice, perché sto lavorando a un progetto che ha come protagonisti soltanto animali».«Non ho una regola. Spesso parto da un dettaglio di una foto o di una scena di un film, o da un posto nel quale sono stata, o ancora da una cosa che mi è capitata. E intorno a quello costruisco la mia immagine, raccontando la mia piccola storia».«Uno in particolare no, ma ci sono illustratori e artisti del passato ai quali faccio riferimento. Diciamo che ho sempre avuto un debole per i pittori impressionisti e l’arte giapponese, pur cercando sempre di sviluppare le mie idee e il mio stile in modo indipendente».«L’ostacolo più grande, come in tutti i lavori da freelance, è stato quello di far fatica ad avere un giro di clienti tale, che permettesse una stabilità economica».«Affiancando ai disegni l'impegno nell’azienda dei miei genitori, che mi hanno comunque sempre sostenuto come illustratrice. Con il tempo però il doppio lavoro si sta trasformando anch’esso in un ostacolo, che spero in futuro di riuscire a superare».«A volte, quando mi ritrovo a lavorare h24 la tentazione c’è».«Vorrei pubblicare un libro come autrice completa, portando avanti una serie di illustrazioni che ho in cantiere da qualche anno».«Sì e no. Dal punto di vista della ricerca del lavoro no, perché ormai con internet si riesce a interagire anche con realtà dall’altra parte del mondo. Però i vantaggi per chi abita in città come Bologna, Roma, Firenze, Milano ci sono a livello di rete d’incontro tra colleghi. E, avere uno studio condiviso con altri illustratori, mi piacerebbe davvero moltissimo». —