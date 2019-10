In 200 a Firenze per la decisione sulla discarica

FIRENZE. Circa 200 persone sono dalle 9 di oggi, martedì 22 settembre, davanti agli uffici della Regione, a Firenze, dove da poco è iniziata la Conferenza dei servizi che dovrà deliberare sull'ampliamento della discarica Rimateria. Il presidio proseguirà sino alla decisione della Conferenza: di fronte ai manifestanti hanno parlato il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, il vicesindaco Giuliano Parodi, il sindaco di Suvereto, Jessica Pasquini.

I manifestanti chiedono la bocciatura della proposta di ampliamento della discarica, e il via alle bonifiche nell'area Sin di Piombino.

La richiesta che è stata presentata da Rimateria Spa il 30 maggio 2018 prevede la realizzazione a Ischia di Crociano dell’attività di trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile sulla Li53, un’area di 15,6 ettari in cui si trovano cumuli di scorie e polveri di altoforno per circa 183mila metri cubi. Inoltre, la chiusura della discarica Lucchini tramite la riprofilatura, mediante sopraelevazione, con la discarica



Rimateria (ex Asiu). E la nuova discarica sull’area LI53 per un volume complessivo di 2,5 milioni di metri cubi.

Alla Conferenza dei servizi partecipano oltre a Ferrari isindaci di Campèiglia, Alberta Ticciati e quellod i San Vincenzo, Alessandro Bandini.

(Notizia in aggiornamento)