L'assessore Palombi: «C’è un ospedale da far ripartire, serve discontinuità»

PIOMBINO. La parola chiave è concertazione». Non esita l’assessore alla Salute di Piombino Gianluigi Palombi a indicare l’approccio dell’amministrazione piombinese sulle questioni della sanità. Lui è uno dei due padri putativi, con il primo cittadino Francesco Ferrari, indicati dal vicesindaco Giuliano Parodi, dell’operazione politica che ha segnato lo storico sbarco del centrodestra alla guida del municipio. E di una città dove la chiusura del Punto nascita è solo la punta di una situazione in cui è stata messa nel tempo la sanità locale. Parla da amministratore, con la consapevolezza del dirigente medico in forza a Villamarina.



«C’è un ospedale da far ripartire e serve un’azione di discontinuità». La delibera della giunta regionale di luglio “Piano di azione per lo sviluppo dell’offerta di servizi ospedalieri e territoriali integrati per la Val di Cornia” oltre a incassare apprezzamento dall’attuale maggioranza viene letta come una conferma. «Dimostra che il nostro ospedale – dice – ha risentito più di altri degli effetti della legge Balduzzi e dei problemi della sanità. Noi ci proponiamo di essere parte protagonista per la riqualificazione dei servizi sanitari locali». Che aggiunge: «Siamo consapevoli che le decisioni non sono di nostra diretta competenza, ma abbiamo avviato contatti con l’Azienda sanitaria e la Regione per collaborare e portare le istanze del nostro territorio, riportando i servizi essenziali a una normalità che è venuta meno. Tra questi rientrano anche Ginecologia e maternità. Chiederemo un impegno anche sui tempi. Il concorso per la nomina di primario di Ortopedia per Piombino e Portoferraio, per esempio, va nella giusta direzione».



La delibera regionale indica un punto di arrivo. Nel mezzo c’è il percorso già avviato per la creazione dell’ospedale unico, articolato sui presidi di Piombino e Cecina. «C’è bisogno di dare un reale significato al concetto di ospedale in rete superando la dicotomia per lavorare in sinergia. La logica deve essere che dati i servizi essenziali quelli ospedalieri devono essere distribuiti in base alle esigenze dei territori». Può fare un esempio? «Le broncopneumopatie croniche e quelle professionali sono uno dei bisogni sanitari della popolazione della Val di Cornia. In quest’ottica va rafforzata e non smantellata la specialistica pneumologica, che a Piombino conta su un solo medico».Rafforzare le specialistiche, la diagnostica e la medicina. «In Val di Cornia c’è un’alta incidenza delle malattie cardiovascolari. Nel piano regionale dovranno avere una priorità l’attenzione alle malattie cardiovascolari e tempo dipendenti. Si può riaprire una discussione sull’emodinamica, ma deve essere seria e reale, sapendo che si tratta di un tema di medio lungo termine. Mentre ci aspettiamo che con il prossimo pensionamento del primario di cardiologia venga mantenuta l’unità operativa complessa e che si possa lavorare per capire le ragioni per cui in questo territorio ci sono questo tipo di problemi».Nelle prossime settimane è attesa la proposta del piano per dare gambe agli indirizzi della delibera della giunta regionale. «Nella proposta che presenteremo all’Azienda sanitaria c’è di proseguire con lo spostamento del Pronto soccorso, per il quale c’è già il finanziamento. E devono essere realizzati i posti letto del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Già questo riqualificherebbe molto. C’è anche la necessità di una unità di diabetologia semplice, che oggi non ha una sua indipendenza, da condividere con Cecina. Consentirebbe la gestione della patologia per le complicanze senza la necessità di rivolgersi a Livorno o Pisa. L’unione è un valore aggiunto se gli ospedali possono avere servizi che prima non avevano». Può funzionare? «A muoversi deve essere lo specialista e non il paziente, altrimenti se ne va altrove».A Villamarina si fanno i conti con le difficoltà a reperire medici. «La Regione sta lavorando per rendere appetibili ospedali come Piombino perché il maggior rischio di chiusura non è solo per una scelta politica ma per la difficoltà a trovare medici».La chiusura del Punto nascita, data per temporanea, sta creando problemi alle donne e ai servizi come il 118 e il Pronto soccorso. Una delibera della Società della salute di agosto chiede un riesame del parere ministeriale che ha negato la deroga al presidio. «Il governatore Rossi e l’assessore regionale Saccardi hanno già dato indicazioni al mantenimento del Punto nascita. Anche in virtù della nuova delibera della giunta regionale per la messa a norma del reparto ci aspettiamo che, data la vicinanza politica di Rossi con il nuovo ministro della Sanità, vi sia un segnale positivo».La novità politica a Piombino è la creazione di una commissione consiliare per l’esame dei dati di salute della popolazione. «L’epidemiologia è una scienza complessa e si deve tenere presente che è difficile fare valutazioni su dei campioni di popolazione molto piccoli. Questo è un territorio in cui l’industria ha avuto un forte impatto ed è naturale una maggiore incidenza delle patologie inquinamento dipendenti, dell’apparato respiratorio e tumorali. I dati vanno saputi leggere e non possono essere utilizzati per motivi politici. In quest’ottica l’amministrazione ha accolto al creazione di una commissione consiliare ad hoc che possa, anche con l’aiuto di esperti, mettere ordine su un argomento che è sfuggito un po’ di mano, sia nell’interesse della cittadinanza che per indirizzare le scelte per una migliore tutela della salute». —