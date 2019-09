Marina di Campo si svela tra storia, bellezza e sapori

MARINA DI CAMPO. I riflettori di “Un’altra estate” si accendono, per l’ultima volta in questo 2019, sul borgo di Marina di Campo, gioiello del turismo dell’isola d’Elba. L’antico borgo di pescatori delimitato tra la spiaggia dalla sabbia granitica, il porticciolo e la torre Cinquecentesca si è trasformato negli anni in un centro balneare attrezzato, senza mai perdere, però, la sua identità. . Il paese del versante occidentale dell’Elba ospita l’ultima tappa del viaggio alla scoperta dei borghi della Toscana realizzato da Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana, Feisct, che valorizza la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici locali lungo la costa.



L’appuntamento è per oggi alle 18 nella piazza da Verrazzano, per la visita guidata che precede questo ultimo evento, e che ci apre le porte di un’eccellenza italiana di fama internazionale: è qui che ha sede l’azienda Locman, prestigioso marchio di orologi conosciuto ed esportato in tutto il mondo. È da qui che, dopo la visita allo showroom Locman, parte la passeggiata tra le viuzze del borgo con le due guide ambientali del Parco Luca e Andrea Giusti. Si arriverà fino alla Torre che domina il paese, per poi scendere di nuovo verso il porto turistico e in piazza della Salata, centro di gravità della manifestazione. Dopo i saluti del direttore di Toscana Promozione Francesco Palumbo, del direttore del TirrenoFabrizio Brancoli e del sindaco Davide Montauti, lo storico Giorgio Giusti racconterà i segreti del territorio a tutti i partecipanti. A quel punto sarà la giornalista ed esperta enogastronomica Irene Arquint a scandire il ritmo dell’iniziativa, con la “Toscana a tavola”. Saranno intervistati i produttori locali, si parlerà del vino dell’Elba, di alcune delle specialità della cucina di pesce che hanno reso celebre l’isola: dal polpo lesso alla palamita sott’olio. Dopo le interviste ci sarà spazio per una piccola e golosa degustazione. E si chiuderà con un tocco di dolcezza, visto che Un’altra estate ospita il Gelato Festival. Tre artigiani gelatieri si metteranno alla prova, regalando ai presenti delle pillole di bontà.

Il paese di Marina di Campo ha una storia recente. In passato era una zona paludosa dove erano presenti solo alcuni magazzini. Poi, tra il 1600 e il 1700, cessate le scorrerie dei pirati, cominciò il processo di formazione del centro abitato, intorno alla torre che è l’edificio più antico. E, lentamente, il vecchio borgo di pescatori si è trasformato in centro turistico affermato dopo gli anni Settanta.

La torre

Il presidio difensivo contro l’incubo dei pirati

La torre di Marina di Campo domina il paese e guarda il mare. A lei si è spesso attribuita a sproposito un’origine pisana. Invece la struttura è riferibile a un’epoca tardorinascimentale, cinquecentesca. È una di quelle difese approntate in seguito alle devastanti scorrerie turco-francesi di Barbarossa e Dragut, corsari che nella metà del Cinquecento misero a ferro e fuoco l’isola d’Elba.

Ultima tappa

Il tour da isola a isola per chiudere in bellezza

Il viaggio di Un’altra estate è iniziato a Giglio porto il 18 luglio scorso. E, da isola a isola, si chiude oggi in bellezza all’Elba, a Marina di Campo. In tutto sono sette le tappe del tour alla scoperta di alcuni dei borghi più belli della Toscana. Oltre all’isola del Giglio e a Campo, il viaggio ha toccato i paesi di Camaiore, Casciana Terme, Porciano di Lamporecchio, Lajatico e Bibbona.



TUTTI I PRODUTTORI AGLI STAND

Le eccellenze in tavola, dal pesce al buon vino

Sono tanti i produttori che saranno presenti oggi a Marina di Campo. Ci sarà Guido Allori, produttore di vini ansonica e aleatico nelle sue vigne che si affacciano sul mare di Lacona. Tra gli stand vi sarà quello dell’azienda agricola Cecilia, nata nel 1990 grazie alla passione dell’ingegner Giuseppe Camerini e produttrice di vino ansonica, vermentino, aleatico passito. Presenti anche i pescatori dell’Acli Pesca, produttori della palamita sott’olio, che ormai da anni rifornisce i ristoranti dell’isola e da tempo ha aperto un punto di vendita al dettaglio, mentre gli Amici del Porto, associazione attiva nell’organizzazione di eventi gastronomici, proporranno degustazioni di polpo lesso all’elbana, sugo di palamita e pesce fritto.

La coda di Un’Altra Estate sarà dolce, grazie ai produttori di Gelato Festival. A deliziare i presenti i gelatieri Giampaolo Doti (Gelateria Ghibli), Cinzia Fior (Gelateria Nonna Orsa) e Stefania Pisani (Gelateria Da Tiffany).