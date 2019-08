«Neanche un lavoratore va perso prima della vendita dell’azienda»

PIOMBINO. «Non siamo disposti a firmare quelle lettere di licenziamento. La nostra intenzione è trovare gli ammortizzatori adeguati per portare tutti i 44 lavoratori fino alla pubblicazione del bando di vendita della DueEmme. A quel punto tratteremo con il nuovo imprenditore». . I responsabili per le imprese dei sindacati Mauro Macelloni (Fiom) e Ilaria Landi (Uilm) chiudono la porta sul nascere all’ipotesi di ridimensionamento dell’organico della DueEmme caldeggiata da Fabio Serini. Il curatore fallimentare ha spiegato a chiare lettere che il modo per tenere in piedi l’esercizio provvisorio dell’impresa, per la quale è stato dichiarato il fallimento, è più che dimezzare l’organico (da 44 a 16-17 addetti). Una doccia fredda per i sindacati che, nel giro di pochi giorni, sono passati dalla fiducia in seguito al provvedimento del tribunale di Livorno con il quale si assicurava l’esercizio provvisorio e, quindi, la continuità produttiva dell’azienda fallita nell’ottica della vendita, al dramma dell’annuncio di licenziamenti collettivi.

Ieri i responsabili dei sindacati si sono riuniti in assemblea con i lavoratori dell’impresa, preoccupati per il loro destino. «Stiamo già lavorando – assicurano Macelloni e Landi – per aprire i tavoli straordinari con la Prefettura e con la Regione». Quello che è stato fatto capire ai sindacati è che senza ingoiare il boccone amaro dei licenziamenti collettivi rischia concretamente di chiudersi lo spiraglio dell’esercizio provvisorio. Unche i sindacati, tuttavia, rispediscono al mittente. «Quello che abbiamo in mente – aggiungono Landi e Macelloni – è trovare il modo di trasformare la solidarietà, l’ ammortizzatore sociale usato finora, in una cassa integrazione straordinaria, in modo da non perdere neanche un lavoratore fino al momento della pubblicazione del bando per la vendita dell’azienda».Nel primo pomeriggio di ieri i sindacati hanno inviato una lettera alla Prefettura di Livorno, alla Regione Toscana e al sindaco di Piombino: «Non si possono disperdere ulteriori professionalità e soprattutto non si può tollerare che prima ancora che ci sia una vendita, il curatore decida che tra le prime operazioni del suo mandato ci sia la diminuzione degli organici – scrivono nella nota unitaria Uilm e Fiom – Sottolineiamo che all'inizio di questa vicenda, circa un anno e mezzo fa, la forza aziendale riguardava 80 persone che ad oggi sono rimaste 44, con 3 dimissionari in corso».Nella lettera inviata alle istituzioni le forze sindacali chiedono attenzione e un impegno concreto per la salvaguardia dei posti di lavoro. No ai licenziamenti, dunque. Sì, invece alla cig straordinaria: «La risposta del curatore fallimentare al momento è stata negativa, ossia è disposto a discutere dell'apertura di questo ammortizzatore solo per alcuni, fermo restando i licenziamenti collettivi che ha dichiarato – concludono i due sindacati metalmeccanici – chiediamo un incontro urgente per tutelare i lavoratori che in questi mesi non hanno ancora riscosso il periodo giugno /agosto relativo al contratto di solidarietà in approvazione al Ministero. Questo decreto non è stato ancora approvato e la possibile apertura di un nuovo ammortizzatore (Cigs) che abbia la prerogativa della continuità aziendale, non può prescindere dal riconoscimento del periodo precedente». —