L’isola dei... matrimoni: sposarsi all’Elba fa tendenza

ELBA. L’interesse per il destination wedding è sempre più alto e questo ha spinto Toscana Promozione e Tuscany for Weddings a ripetere e ampliare l’edizione di Wedding Industry Meeting che per la seconda volta è tornata a Villa Corsini a Firenze. Presto sarà protagonista anche un pezzo di Elba perché l’isolana Rossella Celebrini, esponente di spicco a livello nazionale del settore, entrerà a far parte del council bureau di Tuscany for Weddings. Rossella, della crescita esponenziale del fenomeno dei matrimoni/viaggio è al tempo stesso testimone ed interprete, essendo stata per l’Isola d’Elba pioniera nell’attività ed instancabile promotrice.



Matrimoni che oggi portano sull’isola da tutto il mondo persone di ogni età che non solo celebrano matrimoni evento, ma anche intime e suggestive promesse e rinnovi. Questo, per celebrità e persone comuni che hanno scelto di incorniciare i loro giorni più importanti nella grande varietà paesaggistica e storico/ architettonica che l’isola offre. «Infatti l’Elba – spiega Rossella Celebrini – spicca tra le offerte proprio per la grande varietà partendo dal mare, motore di attrazione per le coppie che, scegliendo la Toscana, brand noto in tutto il mondo, vogliono celebrare in ambiente marittimo le proprie cerimonie ufficiali o simboliche che siano». Questo del destination wedding che unisce le professionalità del wedding planner e del tour operator è un fenomeno in grande espansione e diventano sempre più importanti i meeting dove possono incontrarsi domanda ed offerta come questo di Firenze. Celebrini è stata anche in Russia a portare l’immagine dell’Elba, il prossimo appuntamento è a novembre a Roma sempre con il sostegno dell’associazione Albergatori. Ma potrebbero essere interessate le stesse strutture elbane per incontri e work-shop, visto che questa attività va di pari passo con la promozione turistica di un territorio e che si sta sviluppando sempre di più.



«All’Elba vengono da tutte le parti del mondo – continua Rossella – ad agosto abbiamo organizzato un compleanno per un top manager russo, arrivato qui con una trentina di persone». Ma c’è stato anche un matrimonio di australiani, di chi arrivava dalla Slovacchia, di italiani che vivono ad Hong Kong e che hanno deciso di venire all’Elba per un matrimonio simbolico dopo essere si sposati nella metropoli asiatica. Molti sono matrimoni civili ma anche matrimoni simbolici, «un rinnovo delle promesse magari per chi si è già sposato – specifica la wedding planner elbana – per un evento più intimo e suggestivo». E ricorda che una coppia di Milano in vista del prossimo matrimonio nella capitale lombarda e di una cerimonia di 110 invitati, ha pensato di vivere questo momento anche in una dimensione magica, a Capo Bianco al tramonto. O ancora il matrimonio a sorpresa organizzato da un signore sloveno che ha organizzato una vacanza con la moglie e i due figli e nella valigia aveva messo il vestito da sposa per la moglie e le coroncine per i figli. Con Rossella Celebrini e il suo braccio destroaveva già concordato la sorpresa per la moglie: un matrimonio sul molo della spiaggia dell’Enfola. «Quello che ci stimola ogni volta – spiegano – è la ricerca dell’allestimento dell’evento, il progetto . L’Elba di per sé è magica, se ci metti qualcosa che valorizza ancora di più questa magia è fatta».