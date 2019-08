Un lavoro dopo il 110 e lode in management: la battaglia di Anthony per non essere escluso

Una laurea con 110 e lode, con una tesi dal titolo “Innovazione didattica e progetti inclusivi nell’università italiana”. Potrebbe apparire semplice prassi nel nostro sistema universitario italiano, se non fosse che il neo dottore, Anthony La Marca, è stato colpito da un’encefalite che gli impedisce di esprimersi con le parole. Il 23enne, originario di Palma Campania, è residente insieme con la famiglia a Portoferraio dal 2017. Il primo però a giungere all’Elba 5 anni fa fu il padre che lavora con Esa. Poi a seguire la madre, Anna Lauri, impiegata al liceo Foresi di Portoferraio e la sorella Alessandra, studentessa del’Itcg Cerboni.







Anthony ha perso, da quando aveva 22 mesi, l’uso del linguaggio. Ora comunica esclusivamente attraverso il computer. «Una grande vittoria per tutta la nostra famiglia», è stato il commento a caldo di mamma Anna, appena il relatore Francesco Di Donato, docente ordinario di storia delle istituzioni politiche all’università Parthenope di Napoli, nell’aula magna di Palazzo Pacanowsky affollata da amici e conoscenti, ha reso pubblico il voto finale. Un successo. Che premia la volontà, la passione e l’amore.

Anthony con la corona di alloro dopo la discussione della tesi di laurea



Aveva scritto Anthony nella tesi per la laurea specialistica in Management delle istituzioni che «bisogna tentare l’impossibile, per raggiungere il possibile». E così è stato. Ora, da un mese è a Portoferraio per mettere a frutto i suoi titoli di studio. È iscritto nelle liste di collocamento; la madre ha già provveduto a interpellare l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Portoferraio, ma ancora tutto tace. L’assistente sociale dell’Asl è stata quella che si è fatta sentire di recente, ma la famiglia, nel periodo in cui era giunta la segnalazione si trovava a Napoli (la laurea è stata discussa nel capoluogo campano nel luglio di quest’anno). Anthony si trova nelle condizioni per poter aspirare a un tutor, usufruendo di un progetto post laurea con inserimento socio-lavorativo per sei ore al mattino. «Mio figlio a casa – dice sempre la madre – non può essere lasciato solo. Ha bisogno sempre di qualcuno che lo assista». Potrebbe anche essere trovata un’occupazione compatibile con le sue capacità, sfruttando l’opportunità di un bonus riconosciuto dall’Inps che prevede l’assunzione di una figura professionale che gli faccia da supporto psicologico per il suo completamento formativo universitario.



Tutte proposte che Anna Lauri intende discutere sia in municipio sia negli uffici dell’Asl. Lei, del resto, alla battaglie si è abituata. «Quando si è trattato di iscrivere mio figlio ai corsi universitari – ricorda – nessun ateneo ha accettato la nostra domanda. Mio figlio era un escluso». Solo una porta si socchiuse. «Alla segreteria di Parthenope – ricostruisce la madre – ci dissero che per loro era una cosa nuova, ma che si poteva tentare». Anthony aveva svolto tutto il percorso degli studi superiori superando le prove attraverso il metodo dei quiz a risposta multipla. La famiglia chiedeva che anche gli esami universitari si potessero svolgere con questo metodo. E qui scatta la collaborazione con altre importanti figure che hanno sostenuto Anthony.

La foto con i docenti dopo la laurea



La famiglia ricorda tutte le persone che hanno creduto nel ragazzo: la sociologa Valentina Grassi, la tutor Raffaella Attaniese, Sonia Rainone della segreteria universitaria, Antonella De Santische ha aiutato Anthony nella simulazione degli esami. E poi c’è statoAntonio Tanzillo, che ha prestato la voce ad Anthony durante la discussione della tesi, coadiuvato dai power point di Roberta Riccio. La professoressa Sonia Scognamiglio, correlatrice della tesi, è stata la mente di tutto il percorso inclusivo di Anthony: "L’esperienza di Anthony - racconta la professoressa Scognamiglio - si inserisce in un progetto più ampio di didattica innovativa che tiene conto delle attitudini, talenti e delle specificità degli studenti di storia delle istituzioni delle nostre cattedre (la mia e quella del professore Francesco Di Donato). Quando abbiamo conosciuto Anthony, abbiamo seguito il medesimo percorso. Si sono così individuate le modalità di studio e di svolgimento delle prove d’esame più adatte. Abbiamo inoltre creato un gruppo di lavoro che ha accompagnato Anthony nella maggior parte degli esami".

Oggi la famiglia ha un’altra sfida, il dopo laurea. Il cammino è a ostacoli. Però nessuno si scoraggia. A partire da mamma Anna che si è visto sbattere in faccia molte porte: «Vorrei – conclude – che tutti i ragazzi che soffrono di patologie simili a quelle di mio figlio possano avere la sua stessa possibilità. La laurea di Anthony deve essere un segnale per tutti». —