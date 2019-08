Un mare di plastica sui fondali di Cerboli: 63.000 chili persi da un cargo

PIOMBINO. Più di sessanta tonnellate. 63.000 chili di plastica di vario genere. La motonave IVY in prossimità dell’isolotto di Cerboli perde parte del carico trasportato: 56 balle di rifiuti plastici pressati. È luglio 2015, ma servono quattro anni per avere la dimensione del pericolo. La storia torna a galla con fatica. La voce in questi anni passa tra gli addetti ai lavori. Chi vive di pesca ha presente l’accaduto e la minaccia. Le cronache però non registrano l’accaduto. Nessuna comunicazione ufficiale. E neppure quando alla vigilia di Ferragosto 2018 in Costa Est e una manciata di giorni dopo, il 24 agosto, nel golfo di Baratti vengono recuperati due di questi involucri, ognuno pesa 1. 200 chili, si collegano gli episodi. Il riferimento a quell’incidente del 2015, dalle dimensioni tutt’altro che trascurabili, non viene neppure ipotizzato da chi ha la responsabilità di intervenire per il recupero.







Quella bomba ecologica nei fondali del canale di Piombino, in corrispondenza di Cerboli, a una profondità di circa 50 metri, è stata più volte visitata. Lo hanno fatto i tecnici Arpat, incaricati di verificare la situazione. Nel marzo 2016 i risultati dei campionamenti vengono inviati alla Guardia costiera. Non vengono rilevati rilascio di sostanze tossiche o concentrazioni oltre i limiti di metalli pesanti. Ma il pericolo è nella natura stessa di quei materiali. Balle di Css, ovvero blocchi di grosse dimensioni in cui si compattano i rifiuti solidi urbani una volta trattati perché diventino combustibile derivato dai rifiuti (Cdr), in particolare quelli a base di materie plastiche, che vengono ridotti in pezzi, quindi aggregati in grandi blocchi compattati in strati di pellicola plastica, le ecoballe appunto.È di gennaio la nota del capo di gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui riferisce che le indagini svolte con il supporto dell’Agenzia regionale per l’ambiente della Toscana “hanno fatto emergere che gli imballaggi stanno progressivamente trasformandosi in “spazzatura marina” con conseguente alterqazione degli equilibri dell’ecosistema mare”. Da qui la proposta di attivare un intervento con mezzi straordinari per il recupero delle ecoballe. Si dice che siano 56, ma il conto non tiene in considerazione quelle che in questi anni sono state pescate dai pescatori o recuperate a riva. Queste sarebbero una decina. All’epoca della perdita di carico denunciata dalla motonave IVY, il cargo che nel luglio 2015 batteva bandiera delle Isole Cook mentre oggi quella di Panama, la Guardia costiera aprì un’inchiesta per valutare l’eventualità di responsabilità penali. Dove quel carico fosse diretto non è dato sapere. Tutto senza alcun clamore. Eppure, se non bastasse che si tratta di rifiuti finiti in mare c’è il contesto. Siamo a metà del braccio di mare che separa Piombino dall’Elba. Nel Santuario dei cetacei. A una distanza dalle coste tra i 7 e gli 8 chilometri. Eppure nessuno o pochi sapevano di cosa è finito in fondo al mare.





Certo è che il mare è grande e prova a diluirli quei 63.000 chili di rifiuti, ma la misura è colma. Nelle acque marine della Toscana si stimano fino a 10 chili per km quadrato di plastiche e microplastiche. Quest’ultime sono le più insidiose. Una bottiglia in mare la si vede ed è facile da recuperare. Le altre non si vedono a occhio nudo. Si classificano come micro, sono frammenti al di sotto dei 5 mm, ma sono un problema enorme. Non si vedono ma i danni che creano sono importanti. È sufficiente gettare una busta in mare per generarne un’enorme quantità. Salvo che prima dell’azione di decomposizione quella busta non venga scambiata per una medusa e ingerita da una tartaruga marina. In questo caso il ciclo si chiude con la morte dell’animale.



Dopo 4 anni arriva un segnale di attenzione all’ambiente marino. Con il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 174 del 26 luglio, il contrammiraglio Aurelio Caligiore, capo del reparto Ambientale marino delle Capitanerie di porto, è stato nominato commissario straordinario del governo per il recupero delle ecoballe dai fondali del canale di Piombino. —