Falda, c’è il progetto di messa in sicurezza per l’area del Sin di Piombino

PIOMBINO. Un passo in avanti. E con qualche settimana d’anticipo rispetto alle attese. Sul tavolo della Regione Toscana arriva il progetto definitivo della messa in sicurezza operativa della falda del Sin di Piombino.



«Invitalia in qualità di soggetto affidatario ha finalmente trasmesso alla Regione Toscana il progetto definitivo, finanziato con l’Accordo di programma del 24 aprile 2014 nella parte relativa alle bonifiche per complessivi 50 milioni di euro». Ad annunciarlo è il consigliere regionale Gianni Anselmi. Che aggiunge: «La Regione ha prontamente richiesto al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di procedere alla convocazione della conferenza dei servizi finalizzata all’approvazione del progetto». Servirà ancora del tempo, specie per verificare se nel progetto è stata data risposta alle osservazioni mosse dai vari enti sulla scorta della versione del progetto presentata da Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, l’1 febbraio.



L’intervento di bonifica è finanziato con 50 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente. Di questi ne serviranno 21 milioni per mettere in sicurezza la falda. Il progetto interessa le falde che scorrono sotto gli oltre 600 ettari dell’area industriale. La principale causa di contaminazione è dovuta al percolamento delle acque piovane in zone di lavorazione che non sono mai state adeguatamente regimate e pavimentate. Il fenomeno è particolarmente evidente per la falda sospesa, quella che si è formata sotto lo strato di riporto dei terreni. E che in base alle conoscenze disponibili viene ritenuta non in comunicazione con la falda sottostante, quella profonda, ad eccezione delle zone isolotto di Ischia e del padule.La caratterizzazione delle acque sotterranee nelle aree di stabilimento siderurgico è stata condotta a partire dal 2006 in diversi periodi. Complessivamente sono stati indagati 259 piezometri all’interno del sito. Risultato: la contaminazione delle acque di falda è risultata distribuita, in particolare per quella profonda. Si parla di valori che in alcuni casi sono superiori a dieci volte le concentrazioni soglia di contaminazione per alcuni metalli e idrocarburi. Acqua che finisce in mare, portando con sé gli inquinanti che trova sulla sua strada. L’intervento consiste nell’intercettazione delle acque inquinate con un sistema di pozzi e di drenaggio da cui emungere le acque per inviarle a trattamento in un impianto da realizzare in un’area demaniale in adiacenza alle aree Fintecna. Si prevede anche la costruzione di una sorta di barriera isolante lungo il fosso Cornia vecchio. —