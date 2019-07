Lesioni all’ex compagna, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti

PIOMBINO. È un’estate di superlavoro per i carabinieri che, con l’aumento del flusso turistico, hanno incrementato, grazie anche ai rinforzi estivi giunti dal Comando Legione Toscana, i servizi dedicati al controllo del territorio per contrastare i fenomeni delinquenziali connessi alla “pacifica invasione” dei vacanzieri.. I carabinieri, per evitare che la vacanza nel nostro territorio rappresenti un brutto ricordo, hanno quindi programmato una serie di attività a contrasto di ogni forma di illegalità.



Nel fine settimana appena trascorso l’operato dei Carabinieri ha avuto risultati significativi: nella serata tra venerdì e sabato è stato arrestato un 43enne italiano che, non accettando la fine della relazione con una donna dell’Est Europa, nel corso dell’ennesima discussione le ha causato lesioni personali giudicate guaribili in 7 giorni di prognosi.



I carabinieri hanno arrestato l’uomo in flagranza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Oggi a Livorno è fissata l’udienza di convalida.Nella stessa nottata tre ragazzi della zona, dei quali uno minorenne, dopo non essersi fermati all’alt, sono stati fermati dai carabinieri alla periferia di Piombino e trovati in possesso di alcune piante di marijuana pronte all’essiccazione, alcuni grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione e a tutto l’occorrente al confezionamento della droga.Essendo tutti incensurati sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per coltivazione e detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.Ieri poi un 48enne straniero è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, decisa dal giudice del Tribunale di Livorno dopo che alcuni giorni prima si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia nei riguardi della ex compagna, connazionale, nonché di danneggiamento del veicolo utilizzato dalla donna.Infine due uomini sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e uno per avere condotto il veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.In tutte e tre le circostanze è stata ritirata la patente per la conseguente sospensione o revoca. —