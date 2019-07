Vasto incendio in zona Lumiere a Venturina, distrutti 2 ettari di vegetazione

venturina. L’allarme è scattato poco prima delle ore 17. In zona Lumiere, tra via di Rimigliano e via delle Lotrine, nel comune di Campiglia Marittima, le fiamme stanno aggredendo il boschetto e la vegetazione che si incontrano poco dopo l’abitato, sul lato sinistro della strada marciando in direzione del parco naturale costiero. A complicare l’intervento è il vento che alimenta le fiamme. Tanto che per avere ragione del rogo sul posto i vigili del fuoco intervengono in forze. . Dal distaccamento di Piombino partono due mezzi antincendio e a supporto dal comando di Livorno viene inviata sul posto un’autobotte. Al fianco dei vigili del fuoco anche quattro squadre di volontari con altrettanti mezzi antincendio. Ma si opera anche dal cielo con un elicottero del servizio antincendio della regione Toscana.







Sul posto le forze dell’ordine a chiudere l’accesso da Lumiere e quello per chi imbocca la via di Rimigliano provenendo dal mare. La colonna di fumo si nota anche da notevole distanza. Impossibile non vederla per chi si trova a transitare sulla vecchia Aurelia all’altezza di Lumiere.





Il vasto dispiegamento di mezzi ha avuto ragione del rogo in più di due ore a cui sono seguite le operazioni di bonifica per scongiurare la presenza di eventuali focolai nella vasta area attraversata dal fuoco. Il bilancio finale del rogo. le fiamme hanno interessato un’area di circa due ettari per lo più danneggiando vegetazione e solo in piccola parte il bosco, che è caratterizzato da sughere e querce. Restano, invece, da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio in un caldo pomeriggio d’estate. — M.M.