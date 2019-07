Il nuovo volto delle stazioni ferroviarie

CAMPIGLIA. La cura del ferro corre soprattutto lungo i binari. Ma si deve pur partire e arrivare. E farlo da luoghi accoglienti e accessibili alleggerisce la fatica del viaggio. È questa la filosofia che ha ispirato i progetti di riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Campiglia Marittima e San Vincenzo. Due percorsi lunghi. Qualche battuta d’arresto. Inevitabili ritardi. Eppure le operazioni, complicate dalla necessità di procedere con i cantieri senza chiudere i due scali ai passeggeri, sono arrivate in fondo. Nel complesso di tratta di un investimento che sfiora i nove milioni di euro, concentrato in un raggio di una decina di chilometri: cinque milioni in terra campigliese e i restanti quattro milioni in quella sanvincenzina.

Chi è solito utilizzare il treno ha avuto modo di vedere la trasformazione delle due stazioni in corso d’opera. Ma per dare la misura di quanto realizzato il direttore Produzione Toscana di Rfiha invitato sui binari l’assessore ai Trasporti della Regione Toscanae i sindaci dei due comuni,(Campiglia) e(San Vincenzo).

Una sorta di visita guidata, in cui il dirigente Rfi ha sottolineato gli interventi realizzati, dai marciapiedi dei binari ai fabbricati viaggiatori, e l’importanza degli investimenti messi in campo. «La cura del ferro passa dalla qualità del materiale rotabile, che stiamo progressivamente rinnovando, ma anche da quella dell’infrastruttura – afferma Ceccarelli –. E stazioni con questa qualità e decoro sono un biglietto da visita per chi arriva e parte».



Qui Campiglia



I lavori, iniziati nel 2017, hanno interessato la stazione e il marciapiede a servizio del binario 1.

Nel 2015 sono stati realizzati i primi interventi sugli altri due marciapiedi. Tutti sono alti 55 centimetri, secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per facilitare l’accesso ai treni, collegati al sottopassaggio con scale fisse e tre ascensori, attrezzati con percorsi e mappe tattili per garantire a tutte le persone di muoversi in sicurezza. Inoltre, per migliorare gli spazi di attesa sono stati realizzati nuovi rivestimenti delle pensiline metalliche sui marciapiedi 2 e 3, dotate di una illuminazione a led.

Riqualificato l’intero fabbricato viaggiatori con il rifacimento delle facciate, il rinnovo completo degli infissi e dell’atrio, con creazione di ambienti per nuovi servizi commerciali. Inoltre, è stato rinnovato il sottopassaggio con rivestimenti e pavimentazioni in gres. I nuovi servizi igienici, dotati di bagno attrezzato per le persone a ridotta mobilità e di un ambiente nursery, sono stati realizzati all’interno del fabbricato viaggiatori. Secondo gli standard di Rfi ad aumentare la percezione di sicurezza e comfort contribuirà anche l’impianto di illuminazione, con luci a led ad alta efficienza energetica, un sistema di segnaletica conforme agli ultimi standard e nuove recinzioni delle aree di pertinenza ferroviaria.



Qui San Vincenzo



Anche a San Vincenzo i lavori sono iniziati nel 2017 e hanno interessato i fabbricati e i due marciapiedi a servizio dei binari, adeguati agli standard europei. In particolare, per migliorare la fruibilità dei viaggiatori in attesa del treno sono state realizzate nuove pensiline metalliche a servizio dei due binari, collegati al sottopassaggio con scale e due nuovi ascensori. Tutti percorsi attrezzati con soluzioni e mappe tattili, per garantire alle persone una migliore fruibilità della stazione.

Riqualificato l’intero fabbricato della stazione con il restyling delle facciate, il rinnovo degli infissi e la realizzazione di una nuova sala di attesa. Inoltre, sono stati rinnovati il sottopassaggio, con l’installazione di rivestimenti e pavimentazioni in gres, e i servizi igienici. Il tutto sulla falsa riga delle soluzioni adottate per Campiglia.

Anche qui secondo gli standard Rfi ad aumentare la percezione di sicurezza e comfort contribuirà l’illuminazione con luci a led, un sistema di segnaletica conforme agli ultimi standard emanati da Rfi e le recinzioni delle aree di pertinenza ferroviaria. In più, è stato realizzato un nuovo parcheggio biciclette coperto, dotato di 86 posti, direttamente collegato con via della stazione e con i marciapiedi di attesa dei treni. «Questa soluzione per integrare bici e treno è un modello da esportare», sottolinea Ceccarelli. —