Fiammata parte dalla bombola del gas, ustionati nonno e nipotina di undici mesi

PORTOFERRAIO. Una bambina di undici mesi è stata trasferita in elicottero al Meyer di Firenze. Suo nonno, invece, è stato portato al centro grandi ustionati di Cisanello (Pisa). Entrambi sono rimasti coinvolti in un incidente che si è verificato ieri in un appartamento in località Scaglieri, dovuto al malfunzionamento di una bombola del gas utilizzata per alimentare i fornelli della cucina.

Il nonno e la bambina erano in vacanza a Scaglieri, assieme al resto della famiglia di Firenze che è proprietaria di una casa nella località balneare di Portoferraio. Il dramma si è consumato poco dopo le otto. Secondo quanto ricostruito il nonno ha aperto lo sportello del mobile della cucina al cui interno era sistemata la bombola del gas.

Una bombola che, a quanto pare, era interessata da una perdita di gas che, durante la notte, si è accumulato all’interno del mobile. Quando si è accesa la luce sistemata nel vano del mobile è partita una fiammata che ha investito sia l’uomo, sia la piccola che in quel momento si trovava in cucina. Anziché rivolgersi al 118 il nonno, un uomo di Firenze di 67 anni, ha deciso di caricare in macchina la piccola e di partire verso Portoferraio, nonostante le ustioni riportate. Lungo il tragitto ha incontrato una pattuglia dei carabinieri che ha fatto strada alla famiglia, scortandola fino al pronto soccorso dell’ospedale di Portoferraio.



L’anziano ha riportato ustioni di primo e secondo grado alle braccia, all’addome e alle gambe. Ustioni serie che, tuttavia, non sono state ritenute gravissime dallo staff medico dell’ospedale di Portoferraio.Più delicate, vista l’età, le condizioni della piccola di undici mesi che, precauzionalmente, è stata intubata e trasferita con l’elicottero Pegaso in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove è ricoverata dalla mattina di ieri. La bambina si trovava dietro al nonno quando è stata investita dalla fiammata: ha riportato ustioni alle braccia, al torace e in misura minore al viso.Le bruciature riportate, seppur gravi, non sarebbero tali da mettere a rischio la vita della piccola.L’incidente di ieri mattina ha messo sotto pressione il pronto soccorso dell’ospedale di Portoferraio e la centrale del 118 che ha dovuto coordinare le operazioni, in modo da predisporre i trasferimenti dei due pazienti ustionati negli ospedali del continente.La precedenza è stata data alla bimba di 11 mesi che intorno alle 10 è stata caricata a bordo del Pegaso arrivato da Grosseto e trasferita al Meyer di Firenze. Neanche il tempo di liberare l’elisuperficie dell’ospedale di Portoferraio: dopo neanche cinque minuti è atterrato sulla piazzola il Pegaso arrivato da Massa che ha trasferito al centro grandi ustionati di Cisanello (Pisa) l’uomo di 67 anni, nonno della bambina.