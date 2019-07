Tragedia a Torre Mozza, giovane entra in acqua e muore

PIOMBINO. Immobile in acqua, a pochi metri dalla riva, prono, trasportato dalle onde. Alcuni bagnanti lo hanno visto così e, preoccupati, hanno avvertito il bagnino della torretta più vicina che lo ha soccorso, tirandolo fuori dall’acqua e cercando in ogni modo di rianimarlo. Ma per un uomo, presumibilmente uno straniero di origini pakistane intorno ai trent’anni, non c’è stato niente da fare.



Secondo i primi accertamenti sembrerebbe morto per annegamento, anche se non si esclude il malore, e, dopo vari tentativi di rianimazione, il suo corpo senza vita è stato poggiato sulla sabbia, sul tratto di litorale che si trova circa a metà tra due torrette di salvataggio, tra il parco acquatico e la torre, prima di essere coperto con alcuni asciugamani.



Erano circa la 15,30 di ieri quando, a Torre Mozza, alcuni bagnanti, dopo aver visto una persona immobile in acqua, hanno dato l’allarme. Uno dei bagnini di turno lo ha quindi soccorso, ha chiamato il 118 e ha cercato di rianimare l’uomo. Sul posto, poco dopo, è arrivato il personale della Cri di Venturina con un medico e, dietro la pineta, è atterrato l’elisoccorso Pegaso proveniente da Grosseto. Sono stati fatti ulteriori tentativi per salvare l’uomo, anche con un defibrillatore, ma non c’è mai stata una ripresa di coscienza. Sul posto i carabinieri e la guardia costiera di Piombino, con quest’ultima titolare delle indagini che serviranno a far luce sull’esatta dinamica dei fatti. Lo zaino dell’uomo è stato aperto dagli investigatori.

Sembra che al suo interno ci fossero un biglietto ferroviario di qualche giorno fa Grosseto-Follonica e un asciugamano. Nessuna traccia, invece, dei documenti dell’uomo. Fatto, questo, che ha reso difficile la sua identificazione. Ha preso corpo l’ipotesi che potesse essere uno dei richiedenti asilo ospitati alla Caravella, centro di accoglienza poco distante dal tratto di spiaggia dove è stato trovato il corpo. Gli investigatori hanno appurato che uno dei ragazzi ospitati al casa, la cui descrizione coincide con l’uomo trovato morto a Torre Mozza, non era rientrato.