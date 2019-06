L’Operazione Brassard, quando l’Elba fu liberata con un bagno di sangue

PORTOFERRAIO. Una operazione di sbarco complessa quanto inutile, un bagno di sangue giustificato solo da motivazioni di orgoglio e prestigio nazionale. Settantacinque anni fa, all’alba del 17 giugno 1944, le forze francesi prendevano d’assalto il golfo di Campo e con esso l’Isola d’Elba, la “sentinella avanzata nel Mediterraneo” di mussoliniana memoria: scattava l’operazione “Brassard” , bracciale.

L’operazione era stata pensata nei mesi precedenti, durante il lungo periodo di stasi sul fronte di Cassino e dopo il sostanziale fallimento dello sbarco di Anzio. Dopo lo sfondamento e il successo dell’offensiva di primavera, che portò il 6 giugno 1944 alla liberazione di Roma e alla progressiva ritirata tedesca verso la linea dell’Arno, gli stati maggiori alleati si erano ormai convinti dell’inutilità di un attacco diretto contro la piccola isola tirrenica.

Le forti pressioni politiche francesi, alla fine, riuscirono però a convincere gli alleati del contrario. Fu necessaria una nuova e radicale pianificazione: inglesi ed americani misero a disposizione i soli mezzi logistici e navali necessari (laTask Force 255), nonché una adeguata copertura aerea.Il lancio di reparti paracadutisti americani dietro le linee nemiche, inizialmente previsto allo scopo di aggirare le principali difese tedesche, fu invece negato: le truppe da impegnare nello sbarco e nei successivi combattimenti sul difficile suolo elbano, aspro e montagnoso, avrebbero dovuto essere esclusivamente francesi.

La scelta cadde sulla 9e Division d’Infanterie coloniale, costituita nel luglio precedente in Nord Africa. La divisione era costituita dai dal IV e dal XIII régiment de tirailleurs sénégalais, dalle temibili truppe da montagna del 2° Groupement de Tabors Marocains, artiglieria, genio e servizi. A queste truppe si aggiungevano due unità d’elite, specializzate in missioni d’assalto dietro le linee nemiche: il Groupe de Commandos d’Afrique ed il I Battailon de Choc.

Jean Marie De Lattre De Tassigny: fu lui a guidare le truppe coloniali francesi

Totale generale, circa 12000 uomini agli ordini del generale Jean Marie De Lattre De Tassigny, futuro Maresciallo di Francia. Si trattava di soldati forti e resistenti, con un buon addestramento e modernamente equipaggiati, ma scarsamente disciplinati e guidati. Quasi tutti mancavano di una reale esperienza di combattimento. Di tutto ciò fecero le spese essi stessi, sotto il fuoco tedesco, e successivamente la popolazione elbana.

Da parte germanica il presidio dell’isola, agli ordini del generale Franz Gall, era costituito da alcuni battaglioni italo tedeschi di seconda linea, scarsamente combattivi ma ben schierati in caposaldi e postazioni fortificate, e da batterie di vario calibro, per lo più composte da obici e cannoni italiani catturati a seguito all’armistizio del settembre precedente.

Il generale tedesco Franz Gall, comandante dell'isola d'Elba

Le principali spiagge, disseminate di campi minati e difese da reticolati, erano battute da nidi di mitragliatrice in caverna e dal tiro di mortai e moderni pezzi controcarro.

I piani tedeschi di evacuazione delle truppe e dei materiali verso il continente erano già stati approntati in segreto e si attendeva solo l’ordine generale di esecuzione. La rapida avanzata della V Armata USA lungo la costa tirrenica avrebbe infatti ben presto raggiunto la Val di Cornia e il porto di Piombino, tagliando ogni via di rifornimento e ritirata, rendendo inutile e vana ogni ulteriore resistenza.

Lo sbarco principale fu preceduto da un imponente bombardamento aereo notturno e dallo sbarco delle unità speciali destinate, con alterne fortune, a distruggere importanti obiettivi dietro le linee nemiche, in particolare le potenti batterie navali da 152/45 di Enfola e Ripalti. Alle 3. 45 esatte del 17 giugno 1944 le navi alleate aprirono contemporaneamente il fuoco contro la costa. Un quarto d’ora dopo la prima ondata prese terra sulla spiaggia di Marina di Campo.

La reazione dei difensori fu rapida e violentissima. I soldati senegalesi, bersagliati da ogni lato e inchiodati sulla sabbia, furono decimati. Un vero bagno di sangue. Alcuni mezzi da sbarco, colpiti dai cannoni anticarro appostati ai lati della baia, si incendiarono e saltarono in aria. Intorno alle 5,30, per evitare il completo fallimento di “Brassard”, fu tentato il tutto per tutto: aggirare le posizioni tedesche, dirottando parte della forza d’assalto sulla piccola spiaggia di Fonza.

Alle 7 circa, dopo aspri combattimenti, la situazione fu ristabilita e la spiaggia di Campo resa definitivamente agibile ai mezzi alleati. Intorno alle 14 iniziò lo sbarco delle artiglierie e del materiale pesante. L’invasione era iniziata. I reparti italo tedeschi del settore si difesero con coraggio e determinazione per molte ore, sfruttando con abilità il terreno collinare e le innumerevoli postazioni fortificate. Il loro sacrificio dette modo al grosso delle truppe di ritirarsi verso la zona centrale dell’isola.

Cannoni, mitragliatrici e mortai arrestarono più volte gli assalti della fanteria senegalese, infliggendo forti perdite agli attaccanti e rallentandone l’avanzata. Violenti scontri si registrarono nell’abitato di Campo, alla Foce, ai capisaldi di Monte Tambone, a Santa Lucia alla Pila e a Monte Baccile. In alcuni casi, per aver ragione dei difensori, fu necessario utilizzare i lanciafiamme.

La successiva avanzata fu lenta e difficile, per i due giorni successivi continuarono i combattimenti con la retroguardie nemiche. Sulla spiaggia di Campo continuava l’afflusso di truppe fresche e rifornimenti, mentre sui mezzi da sbarco scarichi prendevano posto i feriti e i prigionieri di guerra da trasferire in Corsica. L’aviazione alleata, padrona assoluta del cielo, colpiva uomini e mezzi in ritirata.

La città di Portoferraio, ridotta dai bombardamenti aerei dei mesi precedenti ad uno spettrale cumulo di macerie, fu occupata nella tarda mattinata del 19 giugno 1944 da elementi del III Battaglione del 13e Régiment de Tiralleurs Sénégalais. Alle 10 del mattino le truppe marocchine raggiunsero l’abitato di Portolongone, un paio d’ore dopo elementi del 4e Régiment de Tiralleurs Sénégalais entrarono a Rio Marina.

Alle 15 di quello stesso giorno, ricevuto via radio l’ordine di evacuazione, iniziò la ritirata finale delle unità tedesche su Cavo dove, su natanti di fortuna e sotto continui attacchi aerei, le truppe superstiti tentarono di raggiungere il continente. In serata gli ultimi militari tedeschi, fra i quali il comandante Gall, si imbarcarono per Piombino. Il generale, per il comportamento tenuto dalle truppe al suo comando nel corso della difesa dell’isola, ottenne una promozione e la croce di cavaliere dell’ordine della croce di ferro. Morì pochi mesi dopo in Veneto, a seguito di un bombardamento aereo, all’età di sessant’anni.

La battaglia dell’Elba era finita. “Brassard” aveva avuto infine successo, sia pur a prezzo di centinaia di vite: sul campo, in tre giorni, rimasero circa ottocento uomini. L’isola e la sua popolazione furono per alcuni giorni alla completa mercé delle truppe coloniali francesi, le quali si abbandonarono a saccheggi e stupri nella quasi completa indifferenza dei loro ufficiali. In alcuni casi i crimini verso la popolazione raggiunsero un livello tale che i responsabili dovettero essere passati per le armi dai loro stessi commilitoni, ad esempio a Carpani. Una pagina nera per le forze armate francesi. I reparti che avevano partecipato a Brassard furono rapidamente sostituiti con unità algerine e tunisine, più disciplinate e inquadrate, prima del definitivo ritiro francese dall’isola, avvenuto alcuni mesi dopo. Ad agosto le stesse truppe sbarcarono in Provenza e combatterono i tedeschi fin dentro il cuore della Germania, lasciando anche sul continente una scia lunga scia di crimini verso la popolazione civile.