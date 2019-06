Il Comitato salute pressa Ferrari: subito al lavoro sulla discarica

PIOMBINO. Francesco Ferrari è sindaco da meno di una settimana, ma il Comitato salute pubblica gli ricorda subito da dove viene il suo successo elettorale, invitandolo a non perdere tempo sulla questione della discarica Rimateria.. Questo perché «i piombinesi hanno dato fiducia a questa nuova amministrazione – dice una nota del Comitato – che tanto ha promesso in campagna elettorale e della cui buona fede non abbiamo motivo di dubitare. Siamo consapevoli che in questo momento siano tantissime le cose da fare per Piombino, ma non si deve lasciar trascorrere del tempo prezioso permettendo al procedimento di Via della Spa Rimateria di andare in porto». E se questo dovesse succedere, avverte il Comitato, «siamo pronti a tornare in piazza».



«Il progetto Rimateria – prosegue la nota – che il sindaco ha aspramente criticato quando era all’opposizione, è oggi in una fase decisiva. Sta per concludersi la procedura di Via, e sicuramente il Nucleo di valutazione regionale la rilascerà nella prossima riunione, e se questo progetto otterrà il nullaosta dalla Regione la possibilità di fermarlo diventa ancora più difficile».



Insomma, anche se Ferrari è appena stato eletto e non ha ancora nominato la giunta, per il Comitato «è indispensabile e urgente che il sindaco agisca subito per comunicare con forza al Nucleo di valutazione regionale la propria contrarietà al progetto».Al Nucleo di valutazione, organo tecnico, secondo il Csp Ferrari dovrebbe dichiarare «che come primo cittadino, responsabile della salute dei propri cittadini, non può accettare che una nuova discarica sorga accanto alle abitazioni civili e che dunque in tempi brevissimi la nuova giunta emetterà due delibere urgenti».Insomma il Csp prova a dettare la linea ricordando al sindaco gli impegni elettorali: quindi la prima delibera dovrebbe essere quella necessaria «a riconoscere che Colmata e Montegemoli sono due centri abitati, due quartieri che ricadono entro la fascia di rispetto di 500 metri dalla progettata discarica, andando così a rappresentare un importante criterio escludente, così come promesso in campagna elettorale». La seconda delibera invece deve essere quella che provvederà «con una variante urbanistica al cambio d’uso per l’area LI53, che non potrà più essere usata per discarica». Il Csp si dice consapevole che questa seconda delibera «dovrà essere approvata dal primo consiglio comunale utile, ma comunicare immediatamente questa intenzione con una lettera alla Regione e al Nurv avrebbe a nostro avviso un peso importante nella decisione relativa alla Via».Le esortazioni al neosindaco non finiscono qui, visto che Ferrari viene invitato «ad attivarsi al più presto per dare finalmente il via all’esecuzione dei carotaggi, al sistema di monitoraggio della discarica e per accelerare i lavori di messa a norma». Inoltre, il Csp gli ricorda anche, visto che ora spetta a lui agire, che «entro il 30 giugno Rimateria dovrà restituire al Comune la parte restante dei 375.000 euro prestati per pagare una fidejussione a luglio 2018» e che – la scadenza era oggi – dovrà dimostrare di «avere contratto una fidejussione a garanzia della discarica Ex-Lucchini, una delle tante prescrizioni della regione Toscana alla autorizzazione a coltivare il “cono rovescio” che riceverà a breve 140.000 metri cubi di rifiuti».Infine il Csp ribadisce «che oltre a impedire il raddoppio della discarica, continuerà a lottare per perseguire altri importanti obiettivi: instaurare un nuovo rapporto con le acciaierie, obbligando Jindal a iniziare la demolizione in sicurezza della cokeria, dove è presente il pericoloso amianto friabile, e iniziare finalmente i tanto attesi lavori di bonifica, che potranno fra l’altro creare nuova occupazione». —