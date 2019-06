I generali del Pd a Piombino continuano a far melina ma alcuni dirigenti dicono: basta ambiguità

PIOMBINO. A cinque giorni dalle elezioni il Pd ancora non ha espresso una posizione ufficiali sul tracollo alle amministrative, clamoroso per le proporzioni: nemmeno una parola, per dire, da Gianni Anselmi, ex sindaco e consigliere regionale, e nemmeno dal coordinatore della segreteria di Federazione, Matteo Tortolini. L’unica uscita pubblica è stata quella del segretario di Federazione, Massimiliano Roventini, che appunto nei giorni scorsi ha sostenuto che «la situazione politica è tale che la fretta e la voglia di additare subito colpe, magari a chi le ha anche marginalmente, potrebbe portare a una cattiva gestione della situazione e questo non ce lo possiamo assolutamente permettere».. Una direzione dell’Unione comunale che si è svolta mercoledì non ha portato altro se non la conferma da parte di Bruna Geri delle proprie dimissioni da segretario. Domattina è in programma la segreteria di Federazione, ma la sensazione è che ci sia l’intenzione di far decantare questa situazione da parte della maggioranza del gruppo dirigente.



Nel partito però questo attendismo è mal digerito da una parte di dirigenti e militanti e anche tra i sostenitori non iscritti al partito, tra cui alcuni dei candidati nelle liste a sostegno di Anna Tempestini, che ieri sera si sono ritrovati per fare il punto, con l’idea di «rimettersi in cammino con forze e protagonisti nuovi, a partire proprio da chi si è messo a disposizione della collettività, disinteressandosi delle ambizioni personali».



Ieri poi ha deciso di prendere pubblicamente posizione chiedendo un’analisi approfondita e un’assunzione chiara di responsabilità un gruppo di dirigenti tra cui spiccano i nomi di, del vicesegretario di federazionedella neosindaca di Campigliadella ex sindaca di Campiglia, diPer loro «il ballottaggio non lascia spazio a interpretazioni e ci consegna la fotografia toscana di soli tre Comuni vinti dalla destra e Piombino, città medaglia d’oro della Resistenza, ha per la prima volta nella sua storia un sindaco di estrema destra. Domenica ha perso quindi il Pd del nostro territorio e ha perso il suo gruppo dirigente. Tutti compresi. È necessario uscire quanto prima dalle ambiguità e dalle liturgie che nessuno comprende più e favorire un percorso nuovo, aperto e inclusivo, che porti alla costruzione di un nuovo gruppo dirigente. Apriamoci, in maniera disinteressata. Non facciamone una questione di ruoli, ma di persone che lottano insieme per difendere delle idee. Solo così, con fatica e col tempo, potremo riannodare il filo che si è spezzato».«In questi anni - aggiungono - non siamo stati abbastanza vicini alle persone. Ai loro bisogni e alle loro aspirazioni. Un modo chiuso di fare politica ha fatto smarrire la funzione sociale del nostro partito. Abbiamo perso la forza di rilanciare, di proporre un’idea di futuro positiva ed entusiasmante. Abbiamo giocato sempre di rimessa, sempre in difesa. Troppo orgoglio, a volte troppa poca umiltà, troppa sordità ci hanno portato al disastro che si è concretizzato domenica e che non può essere derubricato a un fatto casuale come una banale influenza. L’influenza non passerà se non sapremo ritrovare i nostri valori. Se non sapremo stare vicini a chi lavora e a chi soffre perché un lavoro non ce l’ha, a chi fa impresa e a chi studia lontano per poi tornare nella città in cui è nato. Alle persone più fragili. Se non ricominceremo a batterci, concretamente, per la giustizia sociale e per i diritti di tutti. A partire dagli ultimi. Un Comune, seppur con dolore, si può anche perdere, ma non possiamo cancellare una storia. Questo no, non possiamo permettercelo». —