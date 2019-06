Avvocato penalista, cacciatore e sportivo: ecco chi è il nuovo sindaco di Piombino

Ferrari si è presentato come l’uomo del cambiamento, consegnando per la prima volta la fascia tricolore al centrodestra

PIOMBINO. Francesco Ferrari, dunque, è il nuovo sindaco di Piombino. Ma chi è l’uomo che i piombinesi hanno eletto alla guida della città per i prossimi cinque anni? . Ferrari ha 42 anni, è sposato con la collega Sara Cheli e ha due figlie, Rachele, di 6 anni, e Carolina, di 4. È un avvocato specializzato in diritto penale che, all’inizio della professione, ha fatto parte dello studio legale del senatore grossetano Franco Mugnai, parlamentare di Alleanza nazionale, prima, del Popolo della Libertà, poi, e, infine, di Forza Italia.



Per Ferrari questa è stata un’esperienza molto formativa, in grado di convincerlo a continuare la professione di avvocato anche una volta eletto. Una dichiarazione contenuta in un’intervista al Tirreno, che l’ha proiettato al centro di varie contestazioni. Gli avversari politici, cioè, lo hanno definito il «sindaco part time». Ferrari, da parte sua, ha spiegato di «essere innamorato della professione. Non “faccio” l’avvocato, “sono” un avvocato». Posto ciò, adesso che è primo cittadino, le prove che lo attendono gli impongono di verificare la compatibilità tra professione e carica.

Francesco Ferrari, fino ad ora, ha svolto il suo mestiere nello studio di via Giordano Bruno insieme alla moglie Sara Cheli, avvocata specializzata in diritto di famiglia, e all’avvocato civilistaCacciatore appassionato, nel tempo libero Ferrari ama correre e, per questo, ha partecipato anche a qualche gara amatoriale.È iscritto a Fratelli d’Italia, ma negli ultimi mesi ha puntualizzato più volte di non ricoprire alcun incarico all’interno del partito. La sua formazione politica e culturale è comunque di destra, anche se l’intesa con le liste civiche è stata quasi immediata ed è riuscito, con la parola d’ordine del «trasversalismo civico», a portare dalla sua parte, come candidati in consiglio comunale, anche persone provenienti dalla sinistra. La sua campagna elettorale è stata impostata su un programma da lui stesso definito «d’indirizzo». Molti i temi affrontati, con soluzioni in alcuni casi affidate a una gestione di buonsenso poggiata sulla propria credibilità. Quest’ultima fondata, a sua volta, sulla partecipazione di centinaia di cittadini e sull’esigenza di cambiamento avvertita dalla maggioranza della popolazione.

Leggi anche Ferrari sindaco di Piombino, Pd spazzato via

Secondo Ferrari il cambiamento di cui ha bisogno la città riguarda l’approccio ai problemi perché, secondo lui, in questi anni di durissima crisi la politica non ha fatto sentire abbastanza la propria voce. Per quanto riguarda gli Accordi di programma firmati dalle istituzioni locali e nazionali per la ripresa economica della città dopo la chiusura dell’altoforno, la sua opinione è che si tratti di «scatole vuote», perché gli impegni non sono vincolati a tempi definiti e, appunto, perché la politica non ha avuto, secondo lui, l’autorevolezza necessaria a far rispettare i patti. Certo, governare sarà un’impresa un po’ più complicata, anche a causa della variegata composizione della coalizione, rispetto ai cinque anni trascorsi all’opposizione.

Sui banchi della minoranza Ferrari è stato sempre molto attivo, costruendo talvolta convergenze anche con forze come Cinque Stelle e Rifondazione (in particolare sulla madre di tutte le questioni, la discarica Rimateria) ma soprattutto iniziando a immaginare una strategia, sintetizzabile nello slogan «tutti contro il Pd», che si è pian piano materializzata fino agli accordi elettorali. Tutti i temi politici restano d’altra parte da approfondire: la prima questione che si troverà ad affrontare sarà probabilmente quella delle acciaierie Jsw – che Ferrari ha ribadito essere pilastro dell’economia piombinese – con la recente revoca delle deleghe all’amministratore delegato Fausto Azzi che ha lasciato le istituzioni senza un punto di riferimento nel momento in cui l’azienda reclama attenzione e rispetto degli Accordi di programma, in particolare sul costo dell’energia, senza il quale è difficile immaginarsi passi in avanti sul progetto dei forni elettrici.