Ferrari e Tempestini, è il giorno del ballottaggio

PIOMBINO. Siamo alla resa dei conti. E anche a un passaggio storico per Piombino che mai prima d’ora, nella sua storia democratica, aveva vissuto un ballottaggio. Dalle 7 aprono i seggi, si vota fino alle 23, per scegliere il sindaco di Piombino dei prossimi cinque anni tra Francesco Ferrari del centrodestra e Anna Tempestini del centrosinistra. Dopo inizieranno subito le operazioni di scrutinio.

I due candidati a sindaco sono stati promossi al primo turno, mentre gli altri tre candidati (Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e Spirito Libero) sono rimasti esclusi. Non ci sono stati apparentamenti, quindi coloro che hanno votato per i partiti che non partecipano alla sfida odierna potranno votare per uno dei due al ballottaggio, oppure astenersi. Nel primo turno la parte del leone l’ha fatta Francesco Ferrari, che infatti si dice sicuro di vincere, arrivando a incamerare il 48,02% dei consensi, contro il 28,87% di Tempestini.

Anche il comune di Capoliveri sceglie il nuovo sindaco, nel primo ballottaggio della sua storia. I 3460 elettori capoliveresi potranno scegliere tra Andrea Gelsi di Capoliveri Bene Comune e Walter Montagna di Competenze e Valori per Capoliveri. Il 26 maggio scorso i due raccolsero lo stesso numero di voti (1.148), in un pareggio elettorale che ebbe dell'incredibile.

Si vota con un segno sul nome del candidato (anche il segno sulla lista è ammesso). Non si esprimono invece preferenze per i candidati consiglieri (è già stato fatto il 26 maggio).