Ballottaggio Ferrari - Tempestini, affluenza in lieve calo rispetto al primo turno

PIOMBINO. Quasi un elettore su quattro si è già espresso sul ballottaggio tra Francesco Ferrari e Anna Tempestini, nella corsa per il Comune di Piombino. E' quanto emerge dal rilevamento dell'affluenza alle 12. A quell'ora a Piombino hanno già votato 6580 elettori, pari al 23,92% degli aventi diritto. In lieve calo rispetto al primo turno, quando alla stessa ora aveva espresso il proprio voto il 25,14% del corpo elettorale. Ma, considerati i cinque candidati sindaci e le tante liste in campo il 26 maggio, l'affluenza per il ballottaggio sembra decisamente buona, qualora la tendenza venisse confermata nei prossimi aggiornamenti.

Ancora meglio a Capoliveri, dove un paese intero si è svegliato per andare a votare dopo l'incredibile pareggio a quota 1148 voti del 26 maggio. Il comune elbano è infatti l'unico nella provincia di Livorno ad aver registrato un numero più alto di votanti al ballottaggio rispetto al primo turno. Alle 12 avevano già votato 1056 elettori, pari al 30,52%. Quasi sette punti percentuali in più rispetto al 26 maggio scorso, quando il dato si fermò al 23,79%. Un dato importante, qualora venisse confermato nelle prossime ore.