Apre il "nuovo" Villaggio Orizzonte, investiti 5 milioni di euro

L’apertura della stagione turistica ha il sapore della festa al Villaggio Orizzonte. La storica struttura ricettiva della Costa Est si presenta in una veste completamente rinnovata. E segna il passo dell’impegno per qualificare i servizi e l’offerta. Oltre 5 milioni di investimenti realizzati dalla società Orizzonte in collaborazione con il partner industriale Sinergas Spa, che ha svolto la funzione di general contractor, e la Regione Toscana che ha concesso al progetto di adeguamento agli standard internazionali importanti contributi.



La presentazione della veste rinnovata domani alle ore 17. Dal totale rifacimento totale della distribuzione elettrica con sistemi di ultima generazione alla realizzazione di una nuova illuminazione a led, l’installazione di grandi pensiline-parcheggio con pannelli fotovoltaici e l’introduzione del condizionamento d’aria in tutte le unità abitative. Inoltre, la sostituzione completa delle tettoie delle piazzole, la riorganizzazione delle aree tecniche e la creazione di nuovi servizi. Insomma, una rivoluzione.



Orizzonte è una delle imprese di Piombino il cui progetto è risultato finanziabile con fondi regionali per l’occupazione nelle aree di crisi complessa. I protocolli sono stati sottoscritti a maggio 2017 e al progetto è stato assegnato un finanziamento regionale di circa 600.000 euro. «Interventi di questo tipo prevedono un grande sforzo finanziario – dice il direttore del villaggio–, considerando anche che i contributi regionali vengono liquidati in un secondo momento. La società ha deciso di investire certa che l’innovazione paga».Nel pomeriggio di domani verrà festeggiato il primo traguardo dell’opera di rinnovamento del villaggio. Alla cerimonia interverranno oltre ai vertici dell’Orizzonte e di Sinergas, l’assessore regionale al Turismoe il consigliere regionaleLa riqualificazione di questa grande struttura non finisce qui. Altri importanti cambiamenti aspettano i clienti e i soci. «In una fase storica in cui il mercato turistico è sempre più competitivo e chiede sempre maggiore qualità – afferma il presidente della Orizzonte Srl– diventa indispensabile un grande impegno e anche un po’ di coraggio per adeguarsi agli standard internazionali e ai criteri di scelta più moderni. Con due principi che stanno ispirando la nostra azione: qualità e rispetto dell’ambiente. Infatti, abbiamo trasformato nel senso del risparmio di energia la nostra illuminazione, abbiamo installato centinaia di chilowatt di pannelli solari, nuova depurazione, riciclo dell’acqua, colonnine per la ricarica di auto elettriche». Che aggiunge: «Mentre sta iniziando la nuova stagione, che affrontiamo dopo essersi leccati le ferite della grande tempesta di fine ottobre 2018 che ha colpito duramente il villaggio e la spiaggia. Anche qui stiamo superando i tanti problemi che il fortunale ci ha creato e ci presentiamo per la stagione 2019 più belli e più efficienti di prima. Perché crediamo allo sviluppo turistico del nostro territorio e questo è il nostro contributo a quella prospettiva». —