Acciaierie, Marco Carrai entra nel cda di Jsw

Sajjan Jindal, patron di Jsw, non ha ancora deciso il successore di Fausto Azzi alla guida dello stabilimento piombinese. Al momento è stato deciso che fino a quando non sarà individuato il nuovo amministratore delegato, sarà il direttore di stabilimento, Mohan Babu, a sovrintendere le operazioni.



Come anticipato dal Tirreno, con l’uscita di Azzi torna ad avere un ruolo importante Sergio Simoni, con l’ex direttore che come interfaccia con la produzione indiana e dell’Oman dei semiprodotti, ha ottenuto i buoni risultati necessari al corrispondente buon funzionamento dei laminatoi, così da incassare la fiducia dei vertici Jsw. Simoni sarà dunque probabilmente responsabile della produzione.



Nel cda poi entra una figura di grande peso, quelpresidente di Toscana aeroporti, grande amico di, che giocò un ruolo molto importante nell’ultima fase della complessa trattativa conper la cessione dello stabilimento piombinese, nel maggio dell’anno scorso. Nella fase più complicata dell’estenuante trattativa con i rappresentanti dell’imprenditore algerino, fu in virtù del suggerimento di Carrai che Jindal si affidò due avvocati del cosiddetto “Giglio magico”,(presidente della fondazione Cassa di risparmi di Firenze) e(presidente della fondazione Open, la cassaforte delle campagne elettorali di Renzi e della Leopolda).Un nome importante nel cda, dunque, a testimonianza dell’attenzione di Jindal per i rapporti con le istituzioni.Niente amministratore delegato quindi, per il momento, con Babu che comunque ha l’esperienza necessaria per guidare questa fase di interregno che lo vedrà protagonista insieme al presidente, consulente e uomo di fiducia di Jindal, l’uomo che segue l’affare Piombino fin dall’inizio. La nomina del nuovo amministratore delegato potrebbe essere presa più avanti, legata com’è alle decisioni sul piano industriale che la proprietà è chiamata ad assumere entro la fine di quest’anno.Secondo gli impegni presi al momento dell’acquisto da Rebrab (per una somma intorno ai 70 milioni) dopo la ripartenza dei tre laminatoi questo è l’anno del via alle demolizioni e della conclusione dello studio di fattibilità della nuova acciaieria elettrica che dovrà dire appunto se Jsw ha intenzione di completare il progetto. Gli investimenti quantificati un anno fa stavano in una cifra compresa tra gli 850 milioni e il miliardo e 50 milioni per realizzare in due anni due forni elettrici per produrre coils, oltre a un laminatoio dedicato, con la possibilità di un terzo forno per i “lunghi”, una volta valutate l’efficienza e la convenienza dell’importazione di billette e blumi dall’India dall’Oman. Obiettivo finale la produzione di tre milioni di tonnellate annue.