Tragedia a Norsi, uomo di 72 anni stroncato da un malore

La tragedia si è consumata in un boschetto a pochi metri dalla spiaggia capoliverese

NORSI. Tragedia in località Norsi, a due passi dalla spiaggia del comune capoliverese. Un uomo di 72 anni di Rio Marina, Michele Spagna, è morto nel pomeriggio di venerdì 31 in seguito a un malore che ha accusato mentre stava compiendo dei lavori.

Il settantaduenne, titolare di uno dei due chioschi bar sulla spiaggia di Norsi, era in compagnia di un amico e stava compiendo dei lavoretti in vista dell’inizio della stagione balneare. In particolare stava sistemando lo stradello che dalla spiaggia conduce fino al parcheggio della località balneare. Poco dopo le 17 l’uomo si è sentito male e si è accasciato nel boschetto situato a pochi metri dalla spiaggia. L’amico che era con lui ha chiamato i soccorsi e ha cercato di rianimarlo prima dell’arrivo del 118.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze, prima la Misericordia di Porto Azzurro e quindi la Misericordia di Portoferraio con il medico a bordo.



I volontari hanno tentato a lungo a rianimare il 72enne che nel frattempo aveva perso conoscenza. Purtroppo, per Michele Spagna non c’è stato niente da fare.