Tempestini: «Il lavoro primo obiettivo ma la città per rilanciarsi ha bisogno di ritrovare la coesione sociale»

PIOMBINO. taggio che decreterà il nuovo sindaco di Piombino. Anna Tempestini è la candidata del centrosinistra chiamata a un’impresa, recuperare i 19 punti che separano il suo schieramento da quello di centrodestra guidato da Francesco Ferrari.

Tempestini, 65 anni, sposata dal 1971 con Claudio Di Roberto, due figli (Barbara, insegnante di lettere, Alessio, vulcanologo) e due nipoti (Claudia e Francesco), lavora come funzionaria all’Inps, è stata per due consiliature – dal 2004 al 2014 – assessore a scuola, formazione e politiche sociali, e dal 2014 è presidente della Pubblica assistenza.

A lei abbiamo rivolto alcune domande (nei prossimi giorni sarà la volta di Ferrari) non solo sulla campagna elettorale che volge al termine ma anche sulla sua visione della città e sui progetti per aiutare Piombino a uscire dalla crisi più dura degli ultimi 60 anni.

«Non sono iscritta al Pd, e sapevo quanto dura sarebbe stata questa campagna. Ma ho accettato in maniera convinta per il bene della mia città. Chiarendo subito che se vincerò resterò solo per il primo mandato, lavorando per preparare una nuova generazione».

Il 26 maggio avete incassato il 28,87% dei voti, un dato che vi tiene molto lontano da Ferrari. Si è chiesta perché è arrivato un risultato così pesante?

«Certo speravo in un risultato decisamente migliore, ma le ragioni mi sono chiare: nel tempo si è persa un po’ la fiducia dei piombinesi, parte della città ha sentito lontani il partito e l’amministrazione, e su questo bisogna recuperare con una politica di ascolto. Ma va detto anche che si è assistito fin qui a una campagna elettorale basata sulla mistificazione, specie sul tema dei rifiuti e delle bonifiche».

A Colmata, dove poteva essere prevedibile un calo, e specie al Cotone, avete raccolto risultati molto pesanti per un partito con la vostra storia. Ora che ci si avvicina al ballottaggio, come pensate di recuperare in quei quartieri?

«Sono più delusa per il Cotone, visto tutto il lavoro fatto per l’integrazione, lavoro che bisogna ovviamente proseguire perché sulle buone pratiche non si deve arretrare. A Colmata il disagio è indubbio, ma in realtà ci hanno votato in 140 e non è poco. Cosa si può fare? Credo si debba parlare con i cittadini e ascoltarli, perché lì nel tempo la politica non si è sentita. Certo se diventerò sindaco convocherò subito gli Stati generali dell’ambiente per affrontare il tema nel suo complesso, dalle bonifiche alla discarica, ma non solo».

Ma sulla discarica Rimateria oggettivamente cosa si può fare secondo lei per riavvicinarvi ai cittadini?

«Credo che si possa lavorare, e che ci sia lo spazio, per evitare l’arrivo di “speciali” da fuori, in fondo quello che la gente chiede a gran voce. Certo si deve innescare l’intreccio tra bonifiche e riciclo dei “nostri” rifiuti industriali.Faremo il massimo dei controlli possibili, coinvolgendo tutte le forze ambientaliste e i cittadini».

Tornando al ballottaggio, pensa sia possibile recuperare il divario che vi separa dal centrodestra?

«Ci sono mancati molti voti, ma si riparte da zero e sono convinta che possiamo farcela. So che 5 Stelle e Rifondazione non fanno apparentamenti, ma conto che i loro elettori si riconoscano almeno in alcuni principi che sono comuni tra i programmi».

Il centrodestra l’accusa di parlare solo di antifascismo, e di non avere altri argomenti...

«Mah, io so che noi abbiamo tanti valori e tanta competenza. Certo che l’antifascismo è un valore per una città Medaglia d’oro della Resistenza: significa essere contro la prevaricazione, per la libertà di opinione, contro ogni forma di violenza e autoritarismo. Non sono valori importanti? Io so solo che lo schieramento di centrodestra ha eletto 6 rappresentanti della Lega, un partito che rifiuta valori comuni a tutti gli italiani. Per il resto i nostri argomenti si possono vedere in un programma dove affrontiamo tutti i problemi. Ferrari sappia comunque che il porto rinnovato, dove certo ora le cose si devono accelerare, o un imprenditore dell’acciaio come Jindal, non sono arrivati per un caso, ma per il serio e costante lavoro di Regione e Comune».

Tempestini, com’è la città che vorrebbe?

«Una città capace di ritrovare coesione sociale, che il tempo ci ha dimostrato essere l’unico modo per affrontare i problemi in modo vincente. Una città che punta sul turismo, sulla cultura, una città più bella perché la bellezza è contagiosa. Una città che riesca a trattenere e a richiamare i suoi giovani perché c’è il lavoro».

E per far ripartire il lavoro qual è il suo progetto?

«Bisogna investire in un turismo di qualità, come nella cultura, nella scuola e nella formazione. Settori in cui m’impegno a mettere risorse. Ma occorrerà anche far rispettare a tutti gli attori gli impegni presi negli Accordi di programma sul porto e sull’industria». —