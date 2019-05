Alle 12 affluenza in aumento in Val di Cornia, a Piombino ha già votato un elettore su quattro

PIOMBINO. Affluenza alle urne buona nei comuni nei quali si vota, oltre che per le europee, anche per le comunali. In netto calo, invece, nelle realtà comunali in cui si vota solo per le europee. E' quanto emerge dai dati pubblicati sul sito del ministero, relativi all'affluenza alle urne alle 12. Il dato provinciale mette in evidemnza una percentuale di affluenza in aumento rispetto alle europee del 2014: alle 12, infatti, si è già recato ai seggi allestiti nella provincia di Livorno il 21,58% degli aventi diritto, rispetto al 20,97% del 2014.

Europee. In Val di Cornia guida la cladssifica parziale dell'affluenza al voto Suvereto,, con il 29,56%. Dati molto buoni anche su Piombino, dove alle 12 ha votato per le europee il 25,68%, quasi un punto percentuale in più rispetto al 2014. Seguono San Vincenzo (24,58%), Campiglia (24,05% rispetto al 21,38% del 2014) e Sassetta (20%). In tutti i comuni si è verificato un lieve aumento.

All'isola d'Elba grande discrepanza tra i Comuni (Portoferraio, Capoliveri e Marciana) in cui si vota anche per le comunali e gli altri quattro nei quali il voto vale solo per le europee. Guida la clasdsifica dell'affluenza alle urne Capoliveri con il 24,37% rispetto al 23,67%. A Portoferraio ha votato alle 12 il 20,24%, in lieve diminuzione rispetto al 20,81% del 2014. Marciana si ferma al 17,45%, in calo rispetto al 17,80% del 2014. Ecco gli altri dati legati all'affluenza per le europee: Marciana Marina 10,98%, Porto Azzurro 14,69%, Rio 14,47%. Un caso a parte è rappresentato da Campo nell'Elba, dove nel 2014 si votava anche per le comunali (il Comune fu commissariato nel 2016): alle 12 ha votato il 15,44%, oltre 8 pounti in percentuale in meno rispetto a cinque anni fa.

Un elettore su quattro aventi diritto di voto si è già presentato alle urne entro le 12 per votare il nuovo sindaco di Piombino. Nella città più grande della Val di Cornia, infatti, il dato delle 12 parla del 25,14% dei votanti. Ancora meglio nella piccola Suvereto, dove ha votato il 28,86% degli aventi diritto. Seguono San Vincenzo (24,07%) e Campiglia (23,69%). All'Elba buona affluenza a Capoliveri, dove si è tenuta una campagna elettorale molto vivace: alle 12 ha già votato il 23,79% degli aventi diritto. A Portoferraio il dato si ferma al 19,62%, a Marciana al 16,59%.

Il prossimo dato sull'affluenza è atteso alle 19.