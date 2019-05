In funzione il nuovo mammografo a Villamarina

PIOMBINO. In funzione dal 6 maggio il nuovo mammografo. Dopo lo stop per consentire la sostituzione del vecchio macchinario il servizio torna operativo. Nei primi due giorni di attività gli operatori saranno affiancati da un tecnico della ditta che ha fornito lo strumento di ultima generazione, mentre a partire da mercoledì l’attività riprenderà a pieno regime.



I lavori per l’istallazione hanno comportato la sospensione delle attività per circa 30 giorni lavorativi. In questo periodo le urgenze sono state coperte ricorrendo all’ospedale di Cecina.



Nel commentare la notizia, l’Asl afferma che le donne con esami programmati in questo periodo di fermo (circa 80) erano state contattate in anticipo. Per loro sono state calendarizzate sedute straordinarie nei prossimi giorni.I nuovi mammografi digitali collocati negli ospedali della Azienda USL Toscan nord ovest hanno sostituito i meno avanzati tecnologicamente e si integrano in modo diretto con il Ris-Pacs. Sigle a parte, si tratta di un sistema centralizzato che mette in rete le radiologie consentendo la “refertazione” su monitor ad elevata definizione, l’archiviazione e la consultazione, anche a distanza, delle immagini mammografiche e degli esami precedenti.«Questi moderni mammografi - afferma la direzione aziendale - permettono di ottenere immagini di rilevante qualità diagnostica ed una migliore visualizzazione dei tessuti della mammella».In sostanza consentono al medico radiologo di individuare e localizzare alterazioni anche di piccole dimensioni, decisive ai fini di una diagnosi precoce del tumore al seno o di altre patologie rilevanti.La nota dolente resta quella dei tempi di attesa. Si parla anche di 8 mesi. L’Asl ribatte che le uniche donne a doversi confrontare con questo problema sono quelle fuori fascia screening, sconosciute ai percorsi oncologici e senza sintomi specifici. «Ovvero - affema - i cosiddetti “primi accessi asintomatici”. Solo per queste persone, considerate a basso rischio e a bassa urgenza, le attese attualmente previste sono di circa 7/8 mesi».Comunque troppi per non penalizzare la prevenzione tra le donne che ancora non accedono allo screening gratuito o sono più anziane. Quelle donne, cioè, fuori dalla fascia d’età che la Regione Toscana ha ampliato abbastanza di recente, fissandola tra i 45 e i 75 anni invece dei 50-70 precedenti. I nuovi parametri sono in fase di adozione, rallentati dalla mancanza di radiologi. Una donna tra i 45 e i 50 potrà comunque chiedere l’esame e non lo pagherà ma dovrà allinearsi ai tempi di attesa.Diverso il ragionamento per le pazienti con sintomi e richieste urgenti. In questo caso vengono prese in carico entro 10 giorni mentre le donne in percorso oncologico già avviato vengono seguite direttamente dai Cord. Non passano dai Cup e di conseguenza non figurano nelle rilevazioni dei tempi di attesa.La USL Toscana nord ovest chiude il commento dicendosi pronta a recepire il Patto per la salute siglato con i sindacati confederali a livello regionale e che porterà a nuovi finanziamenti.