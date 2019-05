Esperti e operatori turistici: stop alle meteo-bufale

Capoliveri, Latini di Epson: «Purtroppo in Italia il settore non è regolato, ora serve una legge». Intanto gli albergatori studiano soggiorni gratis nel caso di pioggia insistente

CAPOLIVERI. Troppo spesso le vacanze vengono cancellate o modificate a seconda delle previsioni meteo. Numeri alla mano, le disdette o il calo delle prenotazioni sotto l’influenza di una comunicazione meteo poco affidabile è molto significativo. Per analizzare lo stretto legame tra il settore del turismo e quello delle previsioni meteorologiche Visit Elba e Meteo Expert hanno organizzato il 3 aprile a Capoliveri un convegno proprio per parlare di “Vacanze sicure”, con un obiettivo anche formativo ed informativo in materia di sicurezza per rafforzare la capacità di risposta del territorio ad eventi meteo intensi. Sotto osservazione durante la discussione, la diffusione delle meteo bufale o i falsi allarmi ad opera di realtà poco riconoscibili dal punto di vista professionale e scientifico.

«Negli ultimi decenni la scienza meteorologica ha fatto passi da gigante – ha spiegato Serena Giacomin, meteorologa Meteo Expert – e con i modelli matematico fisici riusciamo ad ottenere un buon indice di affidabilità almeno fino a tre, sette giorni di distanza. Bisogna però stare attenti alle meteobufale. Ci sono tanti indizi che possiamo utilizzare per riconoscere una previsione professionale da una meteo bufala, ad esempio è bene stare lontane delle previsioni meteo a lungo termine perché non è possibile stabilire che tempo ci sarà nella prossima stagione e molti utenti a volte fanno fatica a prenotare una vacanza con previsioni apocalittiche non veritiere».

Una pratica su cui puntano il dito gli operatori turistici elbani, perché soprattutto sui weekend di inizio stagione, una previsione meteo pessima può disincentivare significativamente gli ospiti. «Un sondaggio di Federalberghi ha evidenziato che il 37% degli italiani di fronte a previsioni che annunciano maltempo, modificano o rinunciano alla vacanza – ha sottolineato il presidente degli albergatori elbani,–, il sondaggio ci ha permesso di calcolare il danno prodotto anche sull’Elba: sono circa 500mila euro per ogni giorno di previsione sbagliata. Tenendo conto che il turismo muove un indotto cinque volte tanto, si capisce la portata di questo problema che in qualche modo dobbiamo risolvere».

E intanto proprio gli operatori turistici elbani hanno deciso di lanciare un’iniziativa che sfida le previsioni e tutela gli ospiti. Si chiama #ElbaNoRain e «vuole fornire un’assicurazione concreta agli ospiti - ha annunciato Claudio Della Lucia , coordinatore della gestione associata per il turismo - che nel rarissimo caso di una giornata con pioggia insistente potranno godersi l’isola senza pagare un euro per il pernottamento. È un progetto pilota per il mese di maggio, ma in base alle adesioni stiamo valutando di applicarla anche al periodo di autunnale».

Ma la soluzione definitiva è a monte, cioè ritornare all’utilizzo scientifico della meteorologia, per mettere la scienza al servizio della serenità dei turismo secondo Luigi Latini, Ceo Meteo Expert, noto come Centro Epson Meteo. «Il problema - ha considerato Latini – è che in Italia non c’è una regolamentazione per il settore della meteorologia, quindi per bloccare le meteobufale è importante che a livello politico si faccia una legge per dare una regola ad un settore che in questo momento è una giungla».