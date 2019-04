Passeggiate, eventi e mostre per i 500 anni di Cosimo I

PORTOFERRAIO. Pubblicato il calendario delle manifestazioni per la celebrazione del 500° anniversario della nascita di Cosimo I de’ Medici, fondatore di Portoferraio. Comincia il 28 aprile, per concludersi il 13 ottobre. Quindi, anche la città che prese il nome dal suo ideatore, si allinea con le altre della Toscana, che festeggeranno il Granduca mediceo. In questo periodo sono pervenute alla Biscotteria, da parte di enti e associazioni culturali, varie proposte sempre con lo scopo di ricordare il rampollo della famiglia de’ Medici.

Presa visione di tutto questo ed esaminate le direttive del comitato organizzatore degli eventi celebrativi, è stato diramato il calendario delle iniziative che si svolgeranno in città. Perseguendo quale obiettivo? «L’amministrazione – si legge nella delibera – vuole ricordare la nascita di Cosimo che nel 1548, sulle rovine di Fabricia romana e della Ferraia medievale, fondò Cosmopoli. È doveroso – prosegue la nota – far conoscere la storia del fondatore e della città voluta fortemente da lui, che conserva quasi intatti i forti, le fortezze che delimitano il centro storico e sono la dimostrazione della capacità degli architetti di Cosimo nell’erigere fortificazioni sui suggerimenti dello stesso Granduca fiorentino». I vari eventi sono promossi con il fine di valorizzare la figura del duca e della famiglia de’ Medici, ma soprattutto sottolineare l’importanza che ebbe la città - fortezza di Portoferraio per la sicurezza delle coste tirreniche e dei commerci marittimi, contribuendo a porre fine alle scorribande piratesche nella prima metà del Cinquecento.

Il taglio del nastro degli appuntamenti avrà luogo il 28 aprile. Alle 16,30, nel chiostro De Laugier l’istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, l’ordine che ebbe la sua prima sede proprio in questo posto, porrà una targa in marmo commemorativa con l’effigie del principe fiorentino. Il 2 e il 3 maggio, alle 10 in centro storico passeggiata guidata da Giuseppe Battaglini con gli studenti delle superiori. Le visite ai siti storici proseguono con l’11 e il 13 maggio al forte Inglese alle 17 sempre con Giuseppe Battaglini e alle Fortezze alle 10 con Elisabetta Coltelli. Alla Torre della Linguella, il 15 maggio, inaugurazione di “Cosmopoli, la città ideale”, mostra di Marcella D’Arco, Luigi Lunghi e Francesca Groppelli. Nel chiostro De Laugier il 18 maggio alle 18 inaugurazione della mostra “Il mare di Cosimo” con la partecipazione degli sbandieratori. L’iniziativa è curata dall’associazione Historiae. Nello stesso giorno, ma alle 21,15 nella chiesa della Misericordia, concerto di musica rinascimentale a cura di “Suoni di un’isola”.

Il 19 maggio, alle 18, la città diventa una palestra. Sport, cultura e divertimento con “Elba No Limits” e “Gli Arcieri del Grande Falco”. Alla sala della Gran Guardia Silvio Pucci, Elisabetta Coltelli e referenti di Historiae propongono alle 16,30 una passeggiata virtuale per la città medicea. Il 12 giugno, giorno di nascita di Cosimo, a forte Falcone alle 18, inaugurazione della mostra delle monete; curatori Battaglini, Mercurio e Peria. Il 9 e il 10 luglio, date della posa delle prime pietre alla Linguella e al Falcone, visite guidate sui siti. Il convegno “Cosimo I e Portoferraio” (il titolo non è però definitivo) si terrà nei giorni 11 e 12 ottobre a cura della Gestione associata degli archivi storici elbani. Il 13, giorno di chiusura degli eventi, passeggiata sui confini di Cosmopoli.