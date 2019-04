Aferpi, verso un accordo di programma regionale

Istituzioni e Aferpi concordi: per facilitare l'insediamento e lo sviluppo del sito produttivo di Piombino serve un Accordo di programma di valenza regionale. E i tecnici stanno già lavorando alla stesura del testo. È questo l'esito della riunione che si è tenuta a Firenze, in Palazzo Sacrati Strozzi, sede della Regione, coordinata dal presidente della Toscana Enrico Rossi e alla quale hanno partecipato Fausto Azzi, Alberto Bianchi e Marco Carrai in qualità di rappresentanti di Aferpi, di proprietà degli indiani di Jsw, il sindaco di Piombino (Livorno) Massimo Giuliani, il consigliere regionale di Piombino Gianni Anselmi e i tecnici della Regione e dell'azienda.

Scopo dell'incontro, spiega una nota della Regione, "esaminare le questioni sul tappeto per fare in modo che i piani di sviluppo possano essere rispettati. A questo proposito è stata esaminata la richiesta di variante al Regolamento urbanistico che possa permettere di realizzare un nuovo capannone dedicato alla tempra delle rotaie, situato accanto al treno rotaie".

L'altra questione riguarda "la possibilità di utilizzare la discarica di Rimateria per conferirvi gli scarti industriali. Non mancata una riflessione generale sull'utilizzo delle aree". Si cos convenuto "di stendere il testo di un Accordo di programma di valenza regionale che, ricollegandosi a quello sottoscritto a livello nazionale, rappresenti anche l'occasione per dar conto di quanto realizzato fin qui dall'azienda e per una conferma degli investimenti in corso e di quelli previsti per l'annunciato sviluppo del sito produttivo piombinese". Deciso poi di riconvocare il tavolo di confronto tra una decina di giorni per esaminare la bozza di testo dell'Accordo di programma regionale.