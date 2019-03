Aeroporto, il bando è deserto: niente voli con Pisa e Firenze

MARINA DI CAMPO. Deserto. Stesso epilogo dello scorso anno. Anche il bando 2019 per i voli in continuità territoriale per Pisa, Firenze e Milano Linate non ha destato l’interesse delle varie compagnie aeree, nonostante lo stanziamento di risorse aggiuntive nel corso del triennio. Lo si era intuito da diversi segnali che non lasciavano spazio alla speranza. Non ultimo quello della funzionaria che aveva lasciato il Ministrero proprio alle 17 del 28 marzo, giorno in cui si sarebbero dovuto aprire le buste, rimandando l'operazione di 12 ore. nel pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità. Si profila, dunque, un’estate senza servizi aerei nazionali in continuità territoriale. Un’altra stagione di difficoltà per lo scalo elbano che dovrà puntare solo sui (pochi) voli con la Svizzera . Un contentino che non addolcisce affatto la pillola. La delusione è forte e palpabile all’Elba, soprattutto fra le aziende turistiche.

«Noi non ci fermeremo – aggiunge l’amministratore unico dell’Alatoscana, Claudio Boccardo – Sin da ieri siamo al lavoro con Regione, Ministero e Enac per ripresentare un nuovo bando e approdare nel più breve tempo possibile alla conferenza dei servizi. Il nostro obiettivo è ripartire con i voli in continuità territoriale a partire dall’autunno di quest’anno».Non è bastato l'impegno delle istituzioni e associazioni per arrivare a una conclusione positiva e a un buon risultato. «Il Comune di Campo farà la sua parte – aggiunge l’assessore Gianluigi Palombi – Troppo fattori esterni hanno finito per non perorare la nostra causa. Ma noi crediamo fortemente nell’aeroporto e puntiamo per un suo sviluppo che si rivelerà importante per l’economia del nostro Comune e dell’Isola intera».

Cosa invece non ha funzionato? Presumibilmente le compagmnie hanno ritenuto ancora troppo alti i costi del servizio e non attrattive alcune caratteristiche tecniche del bando. Caratteristiche che saranno limate nella nuova formulazione del bando pubblico.

Eppure Enac si era impegnata concretamente per assegnare la continuità territoriale alla maggiore isola della Toscana. Seguita in questo dalla Regione. In questo senso si era rivelata importante la svolta impressa da Enac e dal Ministero dei Trasporti che, insieme, avevano abbattuto il vincolo burocratico che avrebbe reso impossibile la partenza del servizio di continuità territoriale in tempo per questa stagione estiva. Infatti il tempo di esposizione del bando di gara era stato ridotto a soli quattro mesi (dalla pubblicazione del bando fino alla aggiudicazione definitiva del servizio) e non sei mesi, come prevedeva la prassi. Poi, in sede di conferenza dei servizi, erano stati concordati i principi e i contenuti del bando. E la Regione aveva approvato un assestamento di bilancio necessario per rendere disponibili i fondi.

La speranza era quella di chiudere il tutto con il mese di maggio per avviare il servizio entro giugno. Si sarebbero dunque avviati i voli con Pisa, Firenze e Milano. A sostenere l’operazione c’era un fondo pubblico di 3,3 milioni di euro (due milioni e 250 mila dallo Stato e un milione 50 mila dalla Regione). Il bando 2019 prevedeva 32 ore di volo settimanali su Pisa e Firenze nel periodo invernale (con la possibilità di altri 12 partenze in periodi determinati), 64 in estate, a cui sono aggiunte due collegamenti con Milano Linate.