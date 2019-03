Supermercato Conad cantiere al via da aprile a Piombino

piombino. L’obiettivo è di ottenere il permesso a costruire entro aprile, così da poter avviare i cantieri per la realizzazione del nuovo supermercato Conad, il quale, a questo punto, dovrebbe aprire nel 2020, perché «per l’anno in corso non ce la faremo», ha detto Antonio Cavicchi, titolare della Etrusco Srl, società che gestisce i punti vendita Conad attualmente esistenti a Piombino e Venturina Terme. . A dicembre 2018, con la stipula della convenzione tra Comune e società Etrusco, è terminato il procedimento urbanistico necessario per il trasferimento del supermercato Conad di via Lerario all’interno di un’area poco distante situata in località Buca del Bisaccino e attualmente occupata da alcuni capannoni. I lavori per la creazione del nuovo complesso commerciale sarebbero dovuti iniziare tra gennaio e febbraio di quest’anno, «ma il Genio civile ha richiesto nuove integrazioni per adempire alla legge 41 sul rischio idrogeologico (norma pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana il primo agosto 2018 ed entrata in vigore sessanta giorni dopo ndr) – ha detto l’assessora all’Urbanistica Carla Maestrini – Sono stati dunque necessari approfondimenti sui corsi d’acqua, così da adempire a quanto stabilito da una norma non ancora in vigore nel momento dell’elaborazione del piano attuativo».



Tutte procedure, queste, che hanno dilatato i tempi previsti, spostando in avanti l’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo supermercato Conad. «Contiamo di ritirare il permesso di costruire entro aprile. Subito dopo potremo allestire i cantieri», ha affermato Cavicchi. Diverse aziende, intanto, avrebbero manifestato il loro interesse per la struttura di via Lerario che attualmente ospita il supermercato Conad, ma sembra che quella più accreditata, almeno per adesso, sia Maury’s. Sviluppi più chiari si manifesteranno con il tempo.



Per vedere completato il nuovo supermercato, invece, sarà con ogni probabilità necessario attendere il 2020. Ricordiamo che il piano attuativo funzionale al trasferimento del supermercato Conad è stato adottato dal consiglio comunale, con contestuale variante al regolamento urbanistico, a luglio del 2018, per poi essere approvato, in assenza di osservazioni particolari, a ottobre.Il piano attuativo, nello specifico, è denominato “At 26 – Ex magazzini Aurelia” e la sua approvazione è stata chiesta dalla proprietà Conad per spostare il supermercato di Piombino in un’area più a Nord rispetto a quella all’interno della quale si trova adesso. I vecchi fabbricati a destinazione produttiva chiamati ex magazzini Aurelia, quindi, saranno sostituiti con un nuovo complesso edilizio nel quale saranno collocate attività commerciali e di servizio.Sono anche previste alcune opere di urbanizzazione, le quali consistono nella creazione di una rotatoria, nel completamento dell’area allestita a parcheggio e parco che si trova vicino al Petricale e nella creazione di una pista ciclabile. —