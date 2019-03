Il mega-yacht che “naviga” tra le canne verso il mare

Mega-yacht che “naviga” tra le canne a fianco della quattro corsie. Ieri mattina è accaduto di nuovo.



Viaggio lungo un giorno per la commessa 137, scafo di 44 metri realizzato per l’azienda San Lorenzo Spa La Spezia, teleguidata con rapidità fuori dai cantieri “Sicmi Sea Style” a Montegemoli direzione ex centrale Enel per il varo. Stavolta a seguire le operazioni gli studenti Ipsia “Volta”anche coi droni per le riprese.



In cantiere con l’amministratore unico di Sicmi Sea Style, il Ceo, il presidente della commissione sviluppo economico Regione Toscana, ex vicesindaco e segretario di Spirito Libero.Il grande scafo è stato realizzato da circa 100 operai specializzati che hanno seguito step by step tutto il processo produttivo. Modellato in lega leggera, ovvero in una lega di alluminio magnesio AA5083, materiale caratterizzato dall’elevata resistenza alla corrosione e elevate caratteristiche meccaniche.Nel 2018 l’azienda è già stata protagonista di altri due importanti vari con costruzioni di scafi per super yacht sempre di 44 metri.Ieri le operazioni sono cominciate intorno alle 8 subendo poi dei rallentamenti per la necessità di mettere in sicurezza i tralicci durante il passaggio: la barca, all’interno, ha già i motori e quindi supera il peso di 95 tonnellate.Il trasferimento fino all’ingresso della riserva naturale regionale Oasi Wwf “Padule Orti-Bottagone” si è concluso intorno alle 17,30. Poi direttamente verso Tor del Sale.«Siamo passati al definitivo montaggio della sovra struttura – conferma Pasquale Di Napoli, a seguire in diretta le operazioni sotto l’ex Centrale Enel – vista anche l’allerta meteo, vedremo se mettere lo scafo in acqua prima di notte oppure domattina presto».Comunque tutto è andato secondo quanto previsto e l’azienda vuole ringraziare – per la massima collaborazione – sia la polizia municipale che i tecnici di Terna.«Eccezionale poi la partecipazione degli studenti Ipsia Volta – riprende Di Napoli – è il modo migliore per avvicinare la città, attraverso l’istituzione scuola a questo tipo di nuova realtà economica ed opportunità di lavoro. Davvero una possibilità di sbocco professionale per le nuove generazioni. Oltretutto – sottolinea – questi ragazzi si sono formati proprio in un istituto industriale e si sono rivelati entusiasti di vedere come un manufatto di 44 metri, realizzato da zero, possa da subito essere pronto per galleggiare. Qualcosa di diverso per una città da sempre legata alla grande industria».Ben chiaro per Di Napoli l’obiettivo «di valorizzare – ricorda – non solo l’estro e l’artigianalità che contraddistingue noi italiani, ma soprattutto di ri-creare l’autostima lavorativa nel settore della carpenteria, di incoraggiare i futuri lavoratori verso la possibilità di questa strada».«Siamo entusiasti di questo nuovo varo – conferma il Ceo “Sicmi Sea Style” – perché i lavori si sono conclusi con un’ottima tempistica. E ormai Piombino rappresenta nel settore nautico un punto di riferimento, una realtà che può e deve offrire occasioni professionali di alto livello. L’azienda viene vista come parte integrante del tessuto sociale, del quotidiano e questo ci spinge ad andare sempre avanti, a fare sempre del nostro meglio. Durante i nostri vari i cittadini vengono coinvolti attivamente nonostante alcuni disagi dovuti alle chiusure al traffico per il trasporto eccezionale. Tuttavia l’organizzazione impeccabile del coordinamento fra forze dell’ordine e Comune riesce a minimizzare le difficoltà». –