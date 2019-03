Tecla, gran voce e semplicità per trionfare a Sanremo Young

Piombino. Il sogno di Tecla Insolia si è avverato. Venerdì sera– ultima puntata di Sanremo Young, il talent show di raiuno condotto da Antonella Clerici – il televoto ne ha decretato la vittoria portandola di diritto a far parte della prossima edizione di Sanremo giovani. Mentre la Toscana e in particolar modo Piombino – ma anche la Sicilia, terra d’origine della famiglia di Tecla – applaudiva il successo della giovanissima cantante, la piccola Audrey Hepbur, come l’ha teneramente definita Arisa, passava dalla commozione alle risate, elettrizzata dal risultato, ringraziando tutti, anche i “colleghi” eliminati e in particolar modo Eden rimasto al secondo posto per pochi punti: la bravura di entrambi è stata indiscutibile, tant’è che qualcuno ha chiesto a gran voce il pareggio. Finalmente, dopo notti e giorni di ansia,

Il momento del duetto con Arisa

Tecla che a Sanremo era con la mamma, il babbo e il fratello Gioele, dopo l’esibizione e gli applausi, è riuscita a dormire e ieri sera, alle 19,30 è apparsa in forma più che mai alla festa organizzata per lei all’hotel Phalesia, dagli allievi dell’Accademia Le Muse di Gianna Martorella che con lei studiano, canto e recitazione. . Pur essendo giovanissima, ha alle spalle un lungo percorso musicale, iniziato a cinque anni sotto la guida del maestro Gianni Nepi della Woodstock Academy. E nel 2014 si è iscritta all’Accademia Le Muse di Gianna Martorella, nata nel settembre di quell’anno, per dedicarsi sia al canto che alla recitazione, ma anche per andare oltre la realtà di Piombino, con l’aiuto dell’agenzia Gianna Martorella management, che promuove nuovi talenti in tutta Italia.

La più felice di tutti per la vittoria di Tecla a Sanremo è proprio la Martorella che ha creduto in lei fin dal primo istante.«Fino all’utimo – afferma l’imitatrice piombinese, ormai scopritrice di talenti a tutti gli effetti – sono stata in ansia per Tecla, anche se in cuor mio sentivo che la sua voce e la sua personalità, ma soprattutto la semplicità con cui si pone, avrebbero conquistato il giudizio della giuria e l’affetto del pubblico, sia di quello giovane che di quello composto da mamme e nonne. Però quando dopo la snervante attesa, fra chiacchierate e siparietti pubblicitari, Antonella Clerici ha aperto la busta, il cuore ha incominciato a battermi all’impazzata. Pur apprezzando l’esibizione di Eden, ho pregato perché il nome pronunciato fosse quello della mia protetta».L’esibizione di Tecla nell’ultima serata di Sanremo Young è stata magica. Si è confrontata con dei brani importanti ma altrettanto difficili, come Gli uomini non cambiano, uno dei pezzi forti die A mano a mano di: presente sul palco durante l’esibizione dei quattro finalisti che hanno interpretato alcuni dei suoi motivi più famosi. Ma ha duettato anche con Arisa sulle note del brano sanremese Mi sento bene, mentre nel finale, ha dato vita con Eden, l’unico cantante rimasto in gara insieme a lei, all’ultimo scontro, interpretando brani ispirati alla musica dei Queen, sui quali li ha giudicati esclusivamente il pubblico a casa.

Piombinese d’adozione la Insolia, che vive nella nostra città in una casa vicino al mare, a cui si ispira anche per i suoi disegni (frequenta con profitto la scuola di grafico pubblicitario Alma Mater) è nata a Varese da genitori siciliani che l’appoggiano con entusiasmo nei suoi desideri artistici. In passato la giovanissima cantante ha partecipato ad altri programmi tv come Pequenos gigantes e ha fatto una piccola parte nella fiction di Raiuno "L’allieva".

Ora l’aspetta un lungo cammino ma soprattutto molto studio, cosa che non la spaventa perché dice: «Sia cantare che recitare mi rende felice, perciò studiare per una passione non è faticoso». E le assenze a scuola? Tecla sa che deve recuperare le lezioni perse, ma sa anche che ci riuscirà perché conosce benissimo i suoi doveri. «Per qualche giorno voglio vivere nel sogno – dice riferendosi alla vittoria canora – perché non mi sembra ancora vero, anche se a riportarmi alla realtà sono state le domande dei giornalisti, i flash dei fotografi e l’accoglienza meravigliosa dei piombinesi, primi fra tutti i miei vicini di casa, che mi hanno aspettato con abbracci e mazzi di fiori».





Quali sono adesso i progetti di Tecla Insolia, rivelazione di Sanremo Young? «Sono tantissimi e di questo devo ringraziare Gianna Martorella che mi è stata vicino con professionalità, determinazione e affetto, in ogni passo che ho fatto, sia in Sanremo Young che in altri eventi. Presto mi vedrete in un importante corto ma subito dopo ci sarà una sorpresa di cui non posso ancora parlare, anche se i piombinesi, che non finirò mai di ringraziare per il sostegno che mi hanno dato con i loro voti, quando la cosa diventerà ufficiale saranno i primi a saperlo. Parola di Tecla».