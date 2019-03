Cristiana, il medico che apre la sua casa ai viaggiatori in arrivo da tutto il mondo

PIOMBINO. Da sempre desiderava girare il mondo e conoscere persone diverse, ma per una ragione o per l’altra non ci riusciva. Così Cristiana Magistro – medico omeopata fitoterapeuta – ha deciso di portare il mondo a casa sua, ospitando gente con il metodo del couchsurfing (servizio online di ospitalità gratuita, gestito tramite un sito web per chiedere ed offrire ad altri una stanza o il divano letto di casa propria). Origini tosco-calabresi (marito siciliano, insegnante di meditazione, Reiki e tecniche di rilassamento), figlia di un’infermiera e di un artigiano pellettiere; una sorella maggiore, infermiera come la madre, e un fratello minore, chef, che vive a Melbourne, l’eclettica Cristiana, dopo aver passato infanzia e adolescenza in Calabria e il resto del tempo nella campagna fiorentina, da un anno e mezzo si è trasferita a Venturina Terme, per essere più vicina al mare e lontano dal caos.



Partiamo subito dal suo impegno nel couchsurfing. Come le è venuta l’idea di ospitare in casa sua gente estranea?



«Non potendo viaggiare come vorrei mi sono detta che avrei potuto farlo attraverso gli altri. Ne ho parlato con mio marito e abbiamo iniziato di comune accordo l’avventura, rendendoci disponibili per ospitare turisti di passaggio per due giorni e due notti, offrendo loro per dormire il divano della nostra casa».«Una bambina, Bianca, di tre anni e mezzo».«Bene direi. All’arrivo di un nuovo ospite è sempre emozionatissima! Gli mostra la casa, porta le lenzuola sul divano e gli fa vedere la sua cameretta invitandolo a giocare».«Una ragazza austriaca diretta all’isola d’Elba. L’abbiamo portata al mare del golfo di Baratti e a Populonia: era estasiata! ».«Andrea Camilleri, Marco Travaglio e Virginia Raffaele».«Mi sono servita solo una volta del couchsurfing per andare da sola a Roma in occasione di un convegno. E ho dormito da una deliziosa pittrice, in una casa che è un’autentica opera d’arte».«Maria, la nostra prima ospite, mi ha messo in contatto con un’associazione internazionale nata dall’incontro tra una popolazione indigena dell’Amazzonia e un piccolo gruppo di statunitensi che promuove la cura del pianeta, la giustizia sociale, l’appagamento spirituale. L’ho sentita subito nelle mie corde, e mi sono proposta ai soci per scrivere i sottotitoli in italiano del loro corso online che spiega (in inglese) come attivarsi per dare il proprio contributo al pianeta».«Non conoscevo le discipline che ora pratico e, una volta laureata, mi sono presa un anno di pausa, perché non avevo proprio idea di come volessi mettere a frutto i miei studi. Poi, una volta trovata la strada ho iniziato il percorso».«Durante la gravidanza ho curato la mia nausea con un rimedio omeopatico. Mi è sparita dalla sera alla mattina, così ho deciso che volevo e dovevo capirne di più. E ora, di fronte ai risultati sui miei pazienti, sorrido quando sento definire i risultati delle cure omeopatiche “effetto placebo”. L’effetto placebo, fra l’altro, esiste in tutte le cure e in tutti gli studi e andrebbe studiato a fondo anziché essere denigrato, perché è la prova che la mente può influenzare il corpo».«In famiglia siamo vegetariani, ma come medico io promuovo un’alimentazione, con carne o meno purché equilibrata. La Toscana è una delle regioni più “carnivore”, però è anche una di quelle con maggior incidenza di cancro allo stomaco, e non è pensabile che sia sano mangiare carne o salumi sia a pranzo che a cena... Per fortuna nella nostra zona c’è il mare e la carne si alterna spesso al pesce, equilibrando la dieta».«Il nostro menù: pasta condita in tanti modi diversi, legumi con verdure e, in estate, pomodori nostrani, raccolti nell’orto del mio papà, cosa che lascia tutti a bocca aperta, perché anche se a noi può sembrare assurdo, in molti Paesi è impossibile trovare certi sapori».«Fiabe per l’Anima è una raccolta di quattro fiabe, per lettori dai 10 anni circa in su; favole classiche con principi, principesse, maghi, animali parlanti, regni incantati. È un libro piccolino, uscito a dicembre scorso, che mi sta già dando tante soddisfazioni. Il nuovo libro che uscirà in estate invece, è la versione semplificata e in rima della quarta favola di “Fiabe per l’Anima”, l’unica il cui protagonista è un bambino».«Ho molto tempo e anche mio marito ne ha, perciò siamo dei genitori presenti. Entrambi liberi professionisti, una volta trasferiti in Val di Cornia, abbiamo ricominciato da zero con il lavoro che, per fortuna, non ci ha ancora sommersi, permettendoci di dedicarsi a nostra figlia ma anche di dare un senso più rilassato alla vita». –