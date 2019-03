Aferpi, mille operai in fabbrica da marzo

PIOMBINO. In scia alla ripartenza dei due treni di laminazione ancora fermi si aprono le porte dello stabilimento Aferpi per l’ingresso di un’altra quota di lavoratori, passando dagli attuali 450 a circa mille. È quanto comunicato dalla direzione del personale dell’azienda ai coordinatori della rappresentanza sindacale unitaria Fim, Fiom, Uilm. . A chiarire il cronoprogramma Aferpi è una nota congiunta dei sindacati in cui si anticipa che il 7 marzo sarà riattivato il treno per le vergelle, con una garanzia di continuità delle lavorazioni fino alla fine di aprile. Mentre l’11 marzo ripartirà il treno barre con circa 20.000 tonnellate da laminare. Il terzo treno, quello per le rotaie, invece, è già partito il 25 febbraio con 30.000 tonnellate da lavorare.



«Come affermato durante le ultime assemblee – afferma la rappresentanza sindacale – l’azienda ci conferma la simultaneità della laminazione dei tre treni e prevede, con un consumo maggiore di energia, di avere sconti sul costo dei megawatt». Che prosegue: «Questo conferma l’idea del sindacato che la continuità della laminazione dei tre treni fino all’investimento sui forni elettrici è fondamentale per riconquistare mercato con un costo di trasformazione inferiore a quello attuale».



I progetti e i problemi di Aferpi, dopo nove mesi, sono finiti sul tavolo del Ministero dello Sviluppo economico il 19 febbraio. E un altro incontro è già in calendario a maggio per verificare l’avanzamento del progetto Jindal. Nell’occasione, non c’era il ministro, ma il capo di gabinetto, che per la prima volta ha riunito e ascoltato tutte le parti, e pur senza prendere impegni formali ha quanto meno definito «interesse strategico nazionale» la definizione di un prezzo competitivo per l’energia, senza il quale anche solo parlare di acciaieria elettrica avrebbe decisamente poco senso. Un passaggio sottolineato con moderata soddisfazione dal governatore della Toscana, insieme alla necessità «di lavorare di più per mandare avanti l’accordo di programma», accompagnata dalla richiesta all’azienda «di esprimere con decisione e certezze la volontà di tornare a produrre acciaio investendo sui forni elettrici».In sede ministeriale l’ad di Aferpirispetto alle richieste di certezze sulla nuova acciaieria elettrica ha spiegato che studi e valutazioni sono in corso, con un focus sull’ipotesi di realizzare – al contrario delle previsioni – prima un forno per i “lunghi” e successivamente uno per i “piani”, questo per consolidare l’attività dei laminatoi che a marzo marceranno tutti insieme e che faticano a essere competitivi dal punto di vista economico con i semiprodotti dall’India e dall’Oman. A questo proposito Azzi ha anche confermato l’investimento da 30 milioni per il treno rotaie per una produzione con particolari caratteristiche richieste da alcuni Paesi, che «potrebbero far aumentare di quattro volte il nostro mercato».L’elemento più critico, in questa fase, sono poi gli ammortizzatori sociali. A ottobre 2019 scadrà la cassa integrazione per aree di crisi industriale complessa e anche se il governo rifinanzierà lo strumento, c’è il timore dei sindacati che le risorse non siano sufficienti. —