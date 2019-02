Apre una nuova banca, lavori in corso in Calata per la Bcc di Castagneto

Il direttore Mannari: «Vogliamo portare sull’isola azioni di sviluppo per far crescere l’economia locale»

I lavori in calata per la nuova filiale della banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci

PORTOFERRAIO. Una nuova banca nel panorama degli istituti del gruppo bancario elbani. Si tratta della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, che presto aprirà una nuova sede in Calata Italia, nella zona portuale. La cerimonia d’inaugurazione dei nuovi sportelli è prevista per Pasqua, periodo questo che generalmente viene considerato come l’apertura e l’inizio della stagione turistica sulla maggiore Isola della Toscana. «Il nostro obiettivo – ha detto al Tirreno il direttore generale del gruppo bancario, Fabrizio Mannari – è quello di portare sull’isola azioni di sviluppo e concretezza. Siamo arrivati qui con l’intento di contribuire alla crescita e consolidare l’economia elbana. Non facciamo la guerra a nessuno, ma semplicemente intendiamo dare una mano a chi avrà fiducia in noi e vorrà investire».

Il direttore Fabrizio Mannari si definisce un elbano d’adozione. Qui veniva da piccolo, portato dai genitori. Qui è solito trascorrere il periodo di ferie dal lavoro; a Portoferraio ha la sua barca che mette in mare a ogni estate. I suoi migliori ricordi sono naturalmente ritagliati sul territorio elbano.

«Abbiamo le filiali – continua – distribuite sull’intera fascia tirrenica. Ci mancava l’escursione sull’Isola. Adesso ci stiamo provando». Per il momento, sotto i portici di Calata Italia, ci sono i muratori che stanno ristrutturando i locali. Un cartello affisso all’inizio del cantiere avverte che l’agenzia della Bcc Castagneto Carducci sarà funzionante a partire dalle prossime festività pasquali. «Abbiamo già provveduto – ammette il dottor Mannari – ad assumere un impiegato che è nativo di Portoferraio. L’agenzia si avvarrà inoltre di altri due dipendenti compreso pure il direttore. Come è noto, nel 2018 siamo entrati a far parte del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca. Non si tratta di una trasformazione della Banca. Ma di un suo consolidamento. Aver acquisito quote di Cassa Centrale ci permette di trasformare la nostra Banca cooperativa nell’ottavo gruppo bancario nazionale con un patrimonio superiore a un miliardo di euro. Il nostro obiettivo per l’Elba? Portare il nostro volume di affari – conclude - a 20 milioni di euro, tra 15 impegnati e 5 invece raccolti».