Granfondo delle Terme in 400 alla partenza. Sul rettilineo del Sesana a vincere è Zamparella

MONTECVATINI. E' stato Marco Zamparella il vincitore assoluto del percorso marathon di 48 km della XIII edizione della Granfondo delle Terme, che si è svolta domenica 28 ed è stata valida come terza tappa dell’Mtb Tour Toscana Olympia Grand Prix. La pista dell’Ippodromo Sesana e il suono della campana agli ultimi seicento metri, in prossimità del classico arrivo delle corse dei cavalli, hanno accompagnato il trionfo di Zamparella, ex ciclista professionista su strada fino al 2018. L’atleta, attualmente tesserato con il team Fanelli Santa Cruz, si è imposto sull’intramontabile campione delle ruote grasse Marzio Deho del Gs Cicli Olympia, giunto distanziato di una decina di secondi. Ha poi completato il podio assoluto Daniele Rossi dell’Asd B Team, giunto attardato di circa tre minuti.

«È stata la mia prima vittoria nella stagione d’esordio dedicata al fuoristrada – ha commentato Zamparella – sono riuscito comunque ad avere delle ottime sensazioni in gara e adesso continuerò a lavorare duro per poter ben figurare in questa stagione 2019».

Il sindaco Bellandi con Anzillotti e Dal Porto insieme al ciclista Marzio Deo (foto Paolo Nucci)

Tra le donne, invece, ha dominato la grintosa Cristiana Lippi, capace di relegare al secondo e al terzo posto Nina Gulino e Eleonora Paggetti. Nel percorso classic di 29 km, inoltre, il primo a oltrepassare l’arco di arrivo è stato Giulio Orestano, seguito da Francesco Roselli e da Guido Pruneti, mentre tra le donne ha dominato la già plurivittoriosa Alice Lunardini. Seconda è arrivata Giulia Biagioni e terza Martina Paladini. Da sottolineare poi che, tra i giovani, l’allievo e l’esordiente più forti sono stati Manuel Moretti ed Edoardo Tanganelli.

La manifestazione, divenuta ormai una classica nel panorama della mountainbike, è stata organizzata nei minimi dettagli dalla squadra Mtb Montecatini, sotto la regia di Massimo Anzilotti. L’edizione 2019 ha sfiorato la quota dei quattrocento ciclisti al via e la nuova location costituita dall’Ippodromo Sesana è stata particolarmente apprezzata dai partecipanti, sia per il traguardo in stile Parigi - Roubaix, sia per la possibilità di usufruire di numerosi servizi nelle vicinanze, e soprattutto per la possibilità di poter utilizzare cinquecento posti auto gratuiti. Una pioggia di premi ha poi ricompensato le fatiche dei bikers.

Gran Fondo delle Terme con partenza dall'Ippodromo Sesana (foto Paolo Nucci)

Scorrendo le classifiche, i vincitori delle singole categorie sono stati nel lungo: Zamparella (open), Armando Nigro (élite), Daniele Rossi (M1), Nicola Corsetti (M2), Alessio Gianni (M3), Francesco Fiorentini (M4), Luca Mariani (M5), Simone Ranfagni (M6), Emanuele Tatini (M7). Nel corto, infine, sul primo gradino del podio sono saliti Giulio Orestano (élite), Francesco Roselli (open), Guido Pruneti (M3), Mirko Pistolozzi (M2), Massimo Baldi (M4), Marco Valloreia (M5), Massimo Giovannelli (M6) e Paolo Susini (M7).