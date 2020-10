Cena al ristorante e notte in camera: ecco come gli hotel aggirano la chiusura alle 18

MONTECATINI. "Un nuovo modo di passare una serata, in totale sicurezza". È così che l’hotel Ercolini&Savi e l’annesso ristorante "La pecora nera" cercano di dare scacco al (quasi) lockdown (l’ultimo Dpcm impone la chiusura dei ristoranti alle 18), proponendo un inedito "pacchetto" che, se da lontano somiglia alla vecchia mezza pensione, a guardare bene è quanto di più innovativo. E lo fa in tre mosse: consegne a domicilio (con la piattaforma Deliveroo) e asporto, 7 giorni su 7, pranzo e cena; apertura sabato e domenica a pranzo con il consueto menu à la carte; abbinamento cena più pernottamento nel weekend. Ed è proprio quest’ultima la "mossa" che definisce la novità della proposta (e verso la quale sta facendo un "pensierino" anche la famiglia Guelfi con il Nizza et Suisse).

«Si tratta - dice il titolare delle strutture di via San Martino, Fabio Cenni - di un nuovo modo di fare accoglienza, che definirei mezza pensione-gourmet. Infatti chef e personale della Pecora nera resteranno al loro posto di lavoro, cucineranno e serviranno i loro piatti agli ospiti dell’albergo». La normative, infatti, non vietano la somministrazione dei pasti agli ospiti degli hotel. «E noi abbiamo deciso di sfruttare questa opportunità - dice Cenni - così contatteremo i nostri abituali clienti, soprattutto toscani, offrendo loro la possibilità di arrivare nel pomeriggio in hotel, cenare al nostro ristorante, passare la notte in camera e consumare l’indomani mattina la colazione». Con l’opportunità, inoltre, di sfruttare anche il bonus vacanze e - per la casse comunali - di incassare la tassa di soggiorno.

Anche nella centrale piazza Venti Settembre si cercano soluzioni. Perché il take away potrebbe non bastare. Per salvaguardare i posti di lavoro si cerca di riempire la sala del ristorante anche la sera, anche qui con la formula camera più cena. Una mezza pensione con un prezzo conveniente che offre anche la camera da letto grazie al connubio Ristorante Corsaro Verde ed Albergo Florida. Così, sulla pagina pubblicitaria del ristorante, compare questo invito: "Possiamo offrire il servizio di cena a chiunque desideri alloggiare al nostro Hotel Florida".

Tanti i vantaggi di cenare e poi dormire: il Km zero e l’opportunità di bere senza preoccupazioni.

Intanto Eugenio Giani apre a nuovi orari. Buone notizie dalla Regione Toscana: per il governatore se la curva epidemiologica avrà un miglioramento, sarà possibile rivedere i limiti di orario per i locali che devono chiudere alle 18. Decisivi saranno i prossimi dieci giorni. «Questo protocollo - spiega Giani - dovrà essere stilato con le categorie economiche, rispettando i protocolli nazionali, e dovrà anche avere via libera dalle autorità nazionali».