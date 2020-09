La catena “dm” sbarca nel cuore della città dello shopping

MONTECATINI. Per una vetrina che si spegne (quella di Geox in piazza del Popolo), eccone un’altra che “illumina” corso Matteotti (al numero 73, proprio in corrispondenza del varco ztl che dà l’accesso all’area dello shopping). Ha inaugurato giovedì mattina, 24 settembre, il nuovo punto vendita del marchio “dm”: sono 8 i dipendenti assunti nel negozio, un bel segnale di ripresa da parte della multinazionale con base in Germania.



Con questo nuovo esercizio commerciale, “dm” conferma il proprio interesse per la Toscana, dove è già presente a Livorno. Il nuovo store è specializzato in prodotti per il make-up e per la cura e la salute della persona, una proposta che si completa con un ampio assortimento di articoli per l’infanzia, la cura della casa e il pet care. L’intera offerta conta oltre 14.000 articoli, di cui circa 4.000 a marchio dm, con un focus particolare sui prodotti naturali, come i cosmetici certificati, gli alimentari biologici, gli integratori e i dispositivi medici. All’interno del punto vendita è disponibile inoltre il servizio di stampa fotografica self-service da smartphone, fotocamera o chiavetta Usb. Per i primi quattro giorni di apertura il pubblico potrà fruire di uno speciale sconto del 20 per cento sull’intero acquisto.



«Con grande felicità apriamo nel centro di Montecatini, dove ci auguriamo che la nostra offerta di prodotti specializzati per la bellezza e il benessere venga apprezzata in una città così particolarmente attenta al tema – ha affermato, direttore nazionale vendite e personale di dm –. Siamo fiduciosi di diventare anche qui il riferimento per qualità, convenienza e servizi. Un ringraziamento va a chi ha lavorato con professionalità e spirito di collaborazione in un periodo particolare per consentire questa nuova apertura».Presente al taglio del nastro anche la vicesindaco e assessore alle attività produttive. «È grande la soddisfazione dell’amministrazione – ha detto – per l’arrivo di “dm”, che si inserisce tra le attività del territorio dando un segnale positivo per quanto riguarda il settore dell’occupazione e dell’imprenditoria».Come già accaduto nelle ultime aperture, lo store opera nel rispetto delle linee guida ministeriali. Sono state, infatti, attivate tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge.Il nuovo negozio, con oltre 400 mq di spazio vendita, impiega 8 addetti alle vendite (dei quali uno store manager, il livornese Lorenzo Petrucci) e opera con orario continuato dal lunedì alla domenica dalle 8,30 alle 19,30. «Questo almeno per il primo mese, poi ci regoleremo in base alla risposta della clientela», ha detto, area manager per Toscana, Piemonte e Liguria. Che ha poi detto di »puntare molto su Montecatini, in quanto città del benessere e del turismo».“Dm drogerie markt” è stata fondata in Germania nel 1973 ed è oggi la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, presente in 13 Paesi con oltre 3. 600 punti vendita, 62. 000 dipendenti e più di 11 miliardi di euro di fatturato. Dopo l’ingresso nel mercato italiano, avvenuto nel 2017, prosegue da nord (dove sono già molti i negozi) a sud (prossimo obiettivo) l’ambizioso piano di aperture in Italia. Montecatini è stato infatti solo il primo step di un percorso che vedrà, da qui alla fine dell’anno, l’inaugurazione di negozi a Torino (due, dei quali il primo sarà lo store numero 50), Bressanone e Genova. –