Assediate dalla Lega ma non tremano: «Nei nostri comuni il Pd tornato primo»

MONSUMMANO. Per Simona De Caro e Gilda Diolaiuti, sindaci Pd di Monsummano e Pieve a Nievole, due comuni che si sono trovati "assediati" dalla Lega, l’unico raffronto che può definirsi calzante con le regionali già in archivio, allo stato dell’arte, è quello con le elezioni Europee del 26 maggio 2019. Lo evidenziano entrambe. «Un parallelo con il voto toscano del 2015 è impossibile, allora c’era tutto un altro clima, e in più il voto amministrativo è cosa diversa, lì si votano le persone», precisa Diolaiuti. Ed entrambe evidenziano come, nei due paesi e in generale nella provincia di Pistoia, «tutto sommato il centrosinistra abbia retto. Non ha vinto, certo; vanno bene le discussioni e le critiche, ma non è il tempo di auto flagellarsi», sottolinea De Caro.

Le due prime cittadine vanno a vedere i numeri. Un anno fa, a Monsummano, la Lega prese 4.365 voti (39,69%), nell’ultimo fine settimana le preferenze andate al partito di Salvini sono state 2.498 (29%). Dieci punti percentuali in meno. È manifesto invece il balzo in avanti di Fratelli d’Italia: nel 2019 596 voti (5,42%), oggi 1.273 (14,8%). «I voti persi dalla Lega li ha guadagnati Fratelli d’Italia», dice il sindaco. Comunque il Partito democratico torna ad essere la prima forza cittadina: alle Europee 2.917 "x" sulle schede (26,53%), alle regionali dell’altro giorno 2.733 (31,7%), staccando la Lega di poco meno di 300 voti. Tonfo dei 5 Stelle: dalle 1.540 alle 690 preferenze da un anno all’altro.Aggiunge De Caro: «Il Pd ha recuperato 5 punti percentuali, se ci mettiamo anche Italia Viva che alle Europee era dentro il partito (il movimento di Renzi ha preso il 2,4%, ndr) diventano 8. Io ogni anno vorrei recuperare 8 punti. Non dobbiamo sicuramente esultare, ma è sicuro che sul territorio non ci saranno ripercussioni e che gli equilibri resteranno gli stessi. Una cosa però la voglio dire: a prescindere dai risultati, siamo chiamati sempre a metterci in discussione, senza mai dare nulla per scontato».

Simile lo scenario a Pieve a Nievole. Le Lega è passata da essere il partito più votato in paese con 1.824 preferenze (37,68%), a 1.145 voti (27,8%) che lo fanno scendere in seconda piazza, superato dal Pd con 1.399 voti (34%), che alle Europee ne aveva presi 1.319 (27,25%). Stesso scatto di Fratelli d’Italia: un anno fa 241 voti, nello scorso weekend 606. E stesso arretramento dei 5 Stelle, che hanno perso per strada oltre 300 preferenze (646 nel 2019 contro le 316 dell’ultima tornata). Commenta il sindaco Diolaiuti: «A parere mio, le regionali sono viste dalle persone come un voto politico, a differenza delle comunali. Alla luce di questo e dei risultati possiamo ritenerci soddisfatti, ma delle riflessioni vanno sicuramente fatte. Va presa coscienza che c’è da lavorare. Il Pd poi, nei fatti, è solo: va ripensata una coalizione, in modo che abbia una sostanza diversa (il riferimento al Movimento 5 Stelle pare essere chiaro, anche se taciuto, ndr)».«Anche se, alla fine, la politica vive di mode - chiude il primo cittadino di Pieve - prima i 5 Stelle, ora questa folata di destra. Comunque, la Toscana non si... lega».