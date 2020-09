Tre nuovi contagiati, tutti in Valdinievole

MONTECATINI. Tre nuovi contagi in provincia di Pistoia, lunedì 7 settembre, tutti concentrati in Valdinievole: due a Monsummano e uno a Montecatini. Si tratta di persone asintomatiche che, al momento, si trovano nelle loro abitazioni. In tutta la Toscana, si sono registrati 85 nuovi contagi: i nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media degli 85 casi di ieri è di 41 anni circa (il 28% ha meno di 26 anni, il 18% tra 26 e 40 anni, il 40% tra 41 e 65 anni, il 14% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 76% è risultato asintomatico, il 16% paucisintomatico e l’8% lieve.



Delle 85 positività di lunedì, 13 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 2 per motivi di vacanza (Spagna), 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna), 6 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni, di cui 4 riferibili a cittadini residenti fuori regione. Il 34% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.285 (74,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 589.018, 5.095 in più rispetto a l'altro ieri. Gli attualmente positivi sono 2.070, +3,8% rispetto al giorno precedente.



I ricoverati sono 86 (uno in più rispetto a domenica scorsa), di cui 9 in terapia intensiva. Ieri si è poi registrato un nuovo decesso: un uomo di 90 anni di Livorno.Intanto, l'Asl Toscana Centro rende noto gli esiti dei test sierologici eseguiti su base volontaria al personale scolastico nella settimana dal 31 agosto al 5 settembre: nella zona pistoiese i test eseguiti sono stati 1.748, i positivi 21 e la percentuale pari all’1,18%. Il metodo utilizzato dai laboratori della Asl Toscana centro per gli screening sierologici sul personale docente e non, è un metodo in chemiluminescenza che prevede il dosaggio di anticorpi totali anti Covid-19. Il test utilizzato non distingue i diversi anticorpi (IgG e IgM) ma è finalizzato a individuare i negativi e i positivi che dovranno effettuare il tampone naso faringeo, test di riferimento nella diagnosi di infezione da coronavirus. Coloro che sono risultati positivi al test sierologico di screening devono contattare il numero verde regionale 800 556060 per effettuare il tampone che confermerà o meno definitivamente la positività.I test sierologici dedicati al personale scolastico, intanto, proseguiranno anche la prossima settimana e a ieri le prenotazioni registrate fino al prossimo 11 settembre sono complessivamente 25.545: di queste, 2.130 in Valdinievole e 2.923 a Pistoia nelle Case della Salute di Agliana e Quarrata, nel presidio territoriale di Pistoia, all'ospedale di San Marcello, all'ospedale di Pescia nel Poliambulatorio ex Filanda e nei presidi di Monsummano e Montecatini. —