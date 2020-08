Inchiesta sul Bar Centrale resta in carcere Posillico ritenuto il gestore di fatto

Rispondendo alle domande del giudice delle indagini preliminari per più di un’ora, si era difeso ribadendo che lui, lì, era soltanto il direttore, un dipendente regolarmente assunto, e non il gestore di fatto del bar-ristorante come sostenuto dagli investigatori della Finanza e dalla procura. Ma il gip Alessandro Buzzegoli ha ritenuto che dall’interrogatorio non siano emersi elementi di novità tali da accogliere la richiesta di mitigazione della misura cautelare in quella degli arresti domiciliari. Resta dunque in carcere Paolo Posillico, 50 anni, ritenuto il vero gestore del “Bar Centrale” di Montecatini e per questo in cella dal 20 agosto, per aver violato le misure di prevenzione antimafia a cui era sottoposto e che non gli avrebbero mai consentito di gestire in prima persona alla luce del sole il locale.



Il gip, respingendo la richiesta avanzata da uno degli avvocati di fiducia che ha assistito l’indagato, Francesco Bevacqua, del foro di Firenze (l’altro è Decimo Lo Presti, di Messina), ha ribadito che qualunque altra misura diversa dalla custodia in carcere sarebbe inidonea a prevenire la reiterazione del reato contestato.

Nonostante abbia ripetutamente ribadito il contrario – anche davanti alle contestazioni del gip basate sui contenuti delle intercettazioni telefoniche – Paolo Posillico, originario di Prato e residente a Montecatini, era secondo gli inquirenti colui che nel noto locale di piazza del Popolo comandava, che decideva chi licenziare e chi assumere, che pagava fornitori e che stabiliva i turni di chi lavorava e chi no. Per questo, all’alba di mercoledì 29 luglio, era scattato il sequestro preventivo dell’azienda commerciale (che sta andando avanti sotto la guida di un amministratore giudiziario) e del 34 per cento delle quote che, secondo la Finanza, l’uomo (accusato del reato di trasferimento fraudolento di valori) avrebbe fittiziamente intestate alla convivente,, 37enne di origine moldava, indagata a piede libero per lo stesso reato.Così come, 55 anni, di Poggiomarino (Napoli), effettivo proprietario del 66% delle quote del noto bar-ristorante attraverso la società canadese Pave-Scape contracting enterprises Ltd, di cui è il legale rappresentante.Paolo Posillico – con alle spalle condanne per stupefacenti – è rimasto coinvolto negli ultimi anni in inchieste della Dda di Firenze sul noto clan Terracciano, presente da tempo in Toscana, nelle persone dei fratelli, accusati di aver costituito un’associazione di tipo camorristico finalizzata all’acquisizione, attraverso metodi mafiosi, di attività economiche – in particolare ristoranti e pizzerie – nelle zone di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca e Versilia. In tale contesto, Posillico è accusato di essersi prestato a fare da “testa di legno” nella gestione di alcuni locali nel Pratese: nella primavera 2018 venero sequestrati beni a lui intestati per 5 milioni di euro. Da quell’indagine, l’applicazione della misura di prevenzione antimafia che gli impedisce tutt’ora di gestire attività commerciali. —