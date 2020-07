"Aggredito dopo aver baciato un uomo": accertamenti della polizia

MONTECATINI. Aggredito da due persone che lo avevano visto baciarsi con un uomo in strada, nel centro di Montecatini. E' quanto ha riferito alla polizia un uomo di 46 anni, senza fissa dimora. Il racconto dell'uomo, che ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso da parte dell'ambulanza intervenuta sul posto, è ora al vaglio della polizia che sta anche visionando i filmati della videosorveglianza pubblica e privata per ricostruire la dinamica dei fatti. In base a quanto riferito dal 46enne ieri sera poco prima delle 22,30 sarebbe stato avvicinato e aggredito da due persone, poi fuggite, dopo che si era baciato con un altro uomo che non stato rintracciato dalla polizia.