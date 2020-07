Quando a Pistoia per fermare la peste veniva messo a morte chi violava il lockdown

Pestilenze ed epidemie hanno da sempre afflitto e falcidiato le popolazioni del passato e, non da ultimo, anche quelle del presente, considerata l’inaspettata pandemia da un virus denominato “Covid 19” in atto. Una guerra vera e propria, con migliaia e migliaia di morti, combattuta, tuttavia, a colpi di analisi, provette e microscopi dalla moderna scienza medica, con le armi della ricerca. Ovviamente non poteva pensarla allo stesso modo il superstizioso uomo medievale. Primo perché cure e vaccini erano del tutto inesistenti; secondo perché attribuiva l’origine di questo genere di calamità a una qualche punizione divina per i soverchi peccati commessi. Ne era certo. Quando la “peste nera”, che tra 1347 e il 1352 causò in Europa la morte di 30 milioni di persone – in pratica di circa un terzo della popolazione – giunse nelle città di Genova e Venezia, la gente pensò subito che Dio avesse voluto punire le due città per la cattiveria e la spregiudicatezza dei suoi mercanti. Si poteva perciò sperare di liberarsi dal morbo o guarire solo attraverso la preghiera, il pentimento, atti di umiltà e sincere pratiche devozionali. E spesso funzionavano.



Nell’anno del Signore 1140, il nobile patrizio e storico settecentesco Jacopo Maria Fioravanti così descrive un’epidemia mortale propagatasi tra gli impauriti abitanti del libero Comune di Pistoia, i cui sintomi erano costituiti dalla febbre a cui seguivano piccole escrescenze o noduli nella gola dei contagiati (porrine): «Sopraggiunse in questi tempi un maligno influsso di contagiose febri con certi malori, detti porrine, nella gola dei viventi, tanto velenosi e pestiferi, che cagionavano in tre giorni la morte alla gente».



La gente prese quindi a radunarsi spontaneamente in numero sempre maggiore e a pregare di fronte ad «un’immagine di Maria Santissìma, che era effigiata per di fuori nella facciata della Cattedrale». Commossa da tanta devozione, nella sua infinita misericordia la Madre di Gesù accolse benevolmente le preghiere, tanto che «restò in breve tempo Piftoja libera da tanto flagello» e da quel momento la Santa immagine fu chiamata «la Madonna delle Porrine».Sempre il Fioravanti ci dice dell’arrivo a Pistoia della peste del 1400: «Principiò con tanto vigore il contagio, che fece tali e tanti progressi che dentro la Città di Pistoia non la perdonando né a età, né a sesso. Morì più della metà dei viventi, ed erano gli abitanti tanto sbigottiti, che per rimuovergli ogni maggior timore, le Parrocchie più non suonavano a comunione, né a morto».Nel terrore generale, come di consueto il popolo si rivolse a Dio, alla Madonna e ai Santi. Il notaio pistoiese, che a causa si questa pestilenza perse la moglie, monna Piera, così ci racconta di uno dei provvedimenti assunti dal Comune: «E il 7 di luglio si bandì che tre mattine si dovesse andare in Duomo a udire una messa intera. E a dì XI si fece processione con le reliquie per amore della pestilenza cessare: non fece mai peggio. Cristo ci aiuti».Di gran lunga meglio organizzata troviamo invece la città di Pistoia in occasione della peste del 1629-1631, portata dai lanzichenecchi di manzoniana memoria: «La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, c’era entrata davvero, come è noto; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d’Italia».Netto il cambio di mentalità rispetto al passato. Qui non abbiamo più gli assembramenti medievali di preghiera nelle chiese, ma troviamo provvedimenti mirati, quasi moderni e per molti versi sostanzialmente simili a quelli adottati nei mesi scorsi, tra cui chiusura delle porte cittadine con divieto di entrata ed uscita.«Poste le guardie a tutti i passi della Montagna, e di tutto il territorio Pistoiese, e posti i rastrelli (posti di controllo, nda) fuori delle Porte in testa di tutte le strade ben forniti di gente; Tagliate (interrotte, nda) le strade per impedire il passo ai viandanti, e posto ad ogni tre miglia in campagna un corpo di guardia».E poi, il controllo comunale del grano; la chiusura di tutte le botteghe e divieto di commercio con i comuni circostanti, specie con Firenze, dove il «male grandemente Grassava». Consentito recarsi in Piazza San Francesco dove, per l’emergenza, era stato allestito un «mercato dei commestibili, per vendere qualsivoglia mercanzia non sospetta». «Proibite in Città tutte le radunate, annullata la corsa del palio di S. Jacopo, S. Bartolomeo e della Madonna dell’Umiltà»; «Proibite (chiuse, nda) tutte le scuole; annullate tutte le Feste, proibiti i concorsi di Popolo, le orazioni e le pubbliche prediche. Levata l’acqua Santa delle Chiese e fatte altre premurose diligenze».«Per gli infermi fu ordinato che a spese dello spedale del Ceppo fosse fuori delle porte mantenuto un luogo per curarli e alimentarli. Fu quindi aperto per Lazzaretto lo Spedale fuori di Porta Lucchese – sotto la guida di un medico e di un cerusico – dove fu allestito anche un Campo santo per i defunti».Drastiche le sanzioni stabilite dalla dirigenza comunale pistoiese, visto che potevano portare persino alla morte del trasgressore. Difatti, «per ottenere una esatta obbedienza da tutti, fuori di tutte le Porte furono innalzate le forche per castigare i disobbedienti». Altro che la pur salata sanzione in euro che incombeva su chi non rispettava le regole durante il lockdown.In Valdinievole, a Pescia, con la peste alle porte, le autorità cittadine assunsero misure più o meno analoghe, anche se in misura più contenuta stabilendo, tra l’altro, che: «ciascuno dovesse tenere le strade nette, per non cagionare coll’immondezze cattivi odori; che si ponessero guardie al ponte Squarciabocconi e alle Casacce e che si sbarasse la via del Cardino in modo che non vi potesse passare».Sennonché, i primi giorni di maggio del 1630, la popolazione fu letteralmente atterrita da «un orribile terremoto e sul fine veddesi in cielo nella maggiore oscurità della notte un’aurora borale nelle parti di ponente, le quali cose benché naturali, il volgo ignorando a causa le reputava annunzi certi di prossimi mali».Interpretando inequivocabilmente questi tragici eventi come una ulteriore punizione divina, il 3 luglio 1630 «confidando poco ne’rimedi e provvedimenti umani, anche a Pescia si deliberò di ricorrere a Dio portando processionalmente per la città la miracolosa ed antichissima immagine di N. S. Crocifisso, che si venera nella chiesa di S. Maria Maddalena».Lo stesso fu fatto negli altri Comuni.Nel 1331 finalmente la peste cessò e il primo maggio, nel comune di Massa e Cozzile, tutti gli uomini adulti della sola Massa si riunirono nella chiesa di S. Maria allo scopo di «scongiurare le miserie che corrono in questo anno del mal del contagio e pestilenziale e considerato che sia il miglior rimedio per fuggirne e liberarsi da tale influenza, sia il ricorrere al aiuto di Dio benedetto e da sua santi e particularmente a San Roccho e San Bastiano».Giurarono quindi solennemente e fecero voto di andare ogni anno processionalmente ne’giorni della festività di san Rocco e san Sebastiamo, almeno uno per casa di tutta la vicinanza, huomo o donna che sia, alla santissima Vergine del Vangile. Voto che fu trasformato in una norma giuridica dello statuto comunale, la cui violazione prevedeva una multa di 2 lire.