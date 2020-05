Muore a 82 anni il professor Silvano D’Alto

MONTECATINI. Il mondo della cultura e dell’università toscana e pisana in lutto per la scomparsa di una delle figure di riferimento del dipartimento di Scienza politiche dell’Ateneo. È scomparso venerdì a Montecatini, dopo lunga malattia, all’età di 82 anni, Silvano D’Alto.

Conosciutissimo architetto e sociologo, allievo di Giovanni Michelucci, è stato per lungo tempo professore di Sociologia urbana e di Sociologia dell’ambiente al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e membro della Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole.

Originario di Sarzana, D’Alto è stato un uomo di grande generosità e di rara sensibilità.

Si era laureato in Architettura a Firenze e dopo alcuni anni dedicati alla professione e all’insegnamento nelle scuole superiori aveva cominciato a collaborare con l’allora Dipartimento di Sociologia dove aveva iniziato un lungo rapporto di collaborazione e amicizia con il professor Gian Franco Elia di cui sarà consigliere ascoltato quando Elia divenne rettore dell’ateneo pisano.

Longilineo, ossuto, con una candida capigliatura che era il suo tratto distintivo, ha insegnato per tanti anni all’università trasmettendo a generazioni di studenti l’amore per lo studio dello spazio urbano.

Instancabile e curioso viaggiatore ha condotto con grande passione ricerche nella savana venezuelana, a Caracas, in Ungheria e in Inghilterra.

Tra gli argomenti dei suoi studi ricorre il tema del rapporto urbano e sociale tra centro e periferia per ridare senso e dignità a quest’ultima, come ha detto in uno degli ultimi interventi pubblici: «Avendo riguardo a connettere tutto quello che in periferia è disconnesso o meglio aspetta di essere connesso con forza e con dolcezza di senso».