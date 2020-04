I consigli dell'albergatore: «Spirito di squadra contro la crisi del turismo: così facciamo in Liguria»

MONTECATINI. I cancelli degli hotel nella città delle Terme restano coi lucchetti serrati. Se ne riparlerà dopo il ponte di inizio maggio come per altre attività, virus permettendo. In attesa degli eventi, abbiamo voluto parlare di turismo con un intraprendente e lungimirante valdinievolino doc, esperto del settore, che conosce la situazione nello stivale, isole comprese, e che ha mosso i primi passi professionali proprio a Montecatini. Stiamo parlando di Gianluca Borgna, da Chiesina Uzzanese, distinto ed elegante giovanotto, classe 1986, ex responsabile Marketing del Gran Hotel & La Pace, reduce da tre anni alla Direzione Marketing del Falkensteiner Resort Capo Boi e quindi dalla Direzione generale Marketing degli hotel Italia della compagnia Falkensteiner.



Da pochi mesi assunto l’incarico di general manager del Grand Hotel Alassio Resort & Spa, prestigioso cinque stelle sulla Riviera di Ponente, e delle altre strutture del gruppo, quali un agriresort all’isola d’Elba e il Residence San Marco sempre ad Alassio. «Capite bene – dice – che il battesimo del fuoco in questo nuovo ruolo è stato problematico vista l'emergenza. Ma non mi sono perso d’animo».



«Per prima contromisura – spiega – abbiamo lavorato sullo spirito di squadra col personale. Ogni collaboratore ha avuto un piano personalizzato di formazione da seguire da casa e molti di loro hanno iniziato con lo smart working. Sono seguite riunioni settimanali non solo per tenere il team unito, ma per generare idee e migliorare le comunicazioni, social e non. Sotto l’hastag “Viaggia con gli occhi” prodotto da un higher di Savona, ci siamo affidati ad un messaggio che illustra alla perfezione le bellezze e le peculiarità della Liguria. Attraverso tale mezzo abbiamo indetto una campagna di offerte per l’ospedale di Savona a cui si è aggiunte una donazione della proprietà. Inoltre alla vigilia di Pasqua ho fatto inviare una newsletter (Baci da Alassio) alla nostra clientela, invitandola a restare a casa adesso, ma allo stesso tempo di aderire alla “Estate Italiana”. Di fatto prenotando durante il ponte pasquale, avrebbero trovato nel virtuale uovo di cioccolato, come sorpresa, un buono sconto nel periodo di soggiorno richiesto. Poi in video il nostro chef ha preparato il menù pasquale e il sommelier vi ha abbinato i vini giusti. Ad ulteriore supporto una task force del “reservation department” sta provvedendo a gestire e tranquillizzare coloro le cui prenotazioni erano già in essere, spostandole magari per l’intero valore al 2021. Al momento però nessuno ha posticipato ed anche le perdite restano contenute. In ogni regione comunque stanno cercando di rialzarsi con forti iniziative e con la speranza che il tempo giochi a favore di tutti . Sempre che lo stato dia il necessario e vitale supporto alla prima voce attiva del bilancio nazionale».«Mi rendo conto – chiude – che Montecatini sta prendendo una bella batosta e di tempo ne ha meno. Maggio sarebbe stato il mese dei facoltosi clienti russi, i quali aspettano che il vento cambi. A mio modesto avviso occorre però che il gruppo degli albergatori sia più innovativo e coeso, come lo è stato per la recente adunata di popolo voluta daper la protesta in regione. E credo anche che la figura di un assessore al turismo sia indispensabile per un centro così importante a livello ricettivo». —