Tamponi dai privati per il Covid-19: con Biomedical si può

MONSUMMANO. I laboratori privati dotati delle necessarie tecnologie, in tutta Italia, possono effettuare tamponi Covid-19. Così, anche Biomedical di Monsummano ha pensato di organizzare un servizio (al costo di 150 euro) utile per il territorio, dal momento che è veramente difficile riuscire a contattare il servizio sanitario nazionale. Non perché i medici e il personale non siano disponibili. Tutt’altro. Come sappiamo, l’esercito di eroi silenziosi lavora in trincea ogni giorno per far fronte alla pandemia. Ma i tagli effettuati dalla politica italiana negli ultimi 15 anni hanno ridotto strutture e personale al collasso.

Come se non bastasse, anche i tamponi a disposizione del Ssn sono contati. Così, esattamente come avviene da lustri per le prestazioni specialistiche di qualsiasi natura, bisogna purtroppo rivolgersi al servizio privato.

Biomedical di Mosummano, in collaborazione con Lamm Lucca, ha strutturato il servizio cercando di garantire un prezzo equo e congruo. «La nostra azienda – spiega il titolare – non percepisce proventi, se non i costi minimi per l’organizzazione. Lamm ha stabilito come costo del tampone al pubblico 80 euro, cifra che per quanto ne sappiamo risulta essere la più bassa a livello nazionale. Abbiamo deciso di lasciare fuori i nostri infermieri per evitare di mettere a repentaglio la loro sicurezza. Così, il servizio a domicilio viene effettuato da un gruppo di infermiere professionisti, specializzati e dotati dei necessari supporti igienici. È chiaro, perciò, che al costo del tampone deve essere aggiunto il servizio domiciliare che viene quantificato, in autonomia, direttamente dagli infermieri che lo effettuano».



La cifra finale, omnicomprensiva del servizio domiciliare ed evidenziata sui social, è 150 euro. Per il tampone Covid-19 non è prevista alcuna convenzione, dato che non è stata stabilita dal ministero. Il numero da comporre, nel caso si voglia prenotare il servizio che viene effettuato esclusivamente a casa per ovvie ragioni, è 370 3715584.«Consigliamo di richiedere questo esame – spiegano i responsabili di Biomedical – esclusivamente a chi presenta sintomi oppure ha avuto un contatto con persone contagiate. La prima e unica regola da seguire per contrastare la diffusione del virus è restare a casa».Lamm, che ha i laboratori di analisi nella città delle Mura, conta su una serie di punti prelievo. Uno di questi si trova a Pescia, all’ex mercato dei Fiori. Secondo l’Icrrs Sacro Cuore Don Calabria, che si trova in Veneto, la prima fase dell’analisi consiste nell’estrazione degli acidi nucleici per individuare la presenza dell’RNA (l’acido ribonucleico) virale. Una volta ottenuto l’RNA dal campione biologico, si procede con la fase definita di screening, cioè l’individuazione delle presenza di un virus della famiglia dei Coronavirus, di cui il Sars-CoV-2, responsabile dell’infezione Covid-19, fa parte. Se questa è positiva, si procede alla ricerca dei marcatori genetici specifici del Sars-CoV-2. La stragrande maggioranza dei test viene effettuato sui tamponi. È difficile disporre dell’escreato del paziente, perché uno dei sintomi della Covid-19 è la tosse secca. –